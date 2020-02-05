В Украине создадут Министерство по вопросам оккупированных территорий [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом он завил на совещании в Офисе президента Владимира Зеленского.
"Это (создание министерства) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - отметил премьер.
Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова. А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.
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