Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом он завил на совещании в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Это (создание министерства) даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами", - отметил премьер.

Гончарук указал, что был проведен анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова. А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.