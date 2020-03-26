В Ахене монахи выставят на всеобщее обозрение мощи малоизвестной покровительницы сопротивления эпидемиям.

Об этом сообщает Reuters.

По информации, святую Корону убили римляне 1800 лет назад.

"Мы достали святыню чуть раньше, чем планировали, и теперь ожидаем большего интереса из-за вируса", - отметила пресс-секретарь собора Даниэла Левенич.

Известно, что мощи были перевезены в Ахенский собор королем Оттоном ІІІ. Монахи уверены, что Корона поможет Германии и миру справится с пандемией коронавируса.

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