На Тернопільщині на Covid-19 хворіють медики, на Івано-Франківщині підтвердили смерть від цієї недуги, а у Львові нарешті з'явилося все необхідне для проведення тестів на коронавірус. Посилені заходи безпеки торкнулися і працівників атомних електростанцій.

Тернопільська область

На Тернопільщині кількість інфікованих на Covid-19 стрімко зростає. Їх уже 15. Третина - медики: двоє сімейних лікарів, медпрацівник із центру первинної медико-санітарної допомоги, лікар-невролог та одна медсестра. Усі - з Монастириського району. За попередніми даними, хворі контактували щонайменше з 3,5 тисячами людей.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації:

Є шість медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції. Інші перебувають в Монастириській центральній районній лікарні.

Попри те, що Монастириський район нині є центром поширення коронавірусної інфекції, ані медики, ані лікарні не забезпечені засобами спецзахисту, - розповідають місцеві.

Світлана Безділь, місцева жителька:

Волонтери зносять вчора респіратори, рукавички 400 штук, костюм багаторазовий. Сьогодні "швидка" використала костюми, у них немає на наступний виклик.

Медики Монастириської районної лікарні звернулися по допомогу небайдужих через офіційну сторінку в соцмережах, просили зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень. На момент спалаху епідемії в лікарні прилад був лише один, і той задіяний. За день люди пожертвували понад сім тисяч доларів.

Львівська область

На Львівщині за добу до обласної інфекційної лікарні привезли 5 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Під наглядом медиків перебуває 53 особи. На самоізоляції ще стільки ж. Аналізи крові на перевірку до Києва вже не відправлятимуть. Тестування медики проводитимуть у львівських лабораторіях. Кажуть, є все необхідне, зокрема й реагенти, яких раніше бракувало. У лабораторії можна буде провести 1800 тестів.

Харківська область

Один позитивний результат на зараження коронавірусом отримала харківська лабораторія, для підтвердження дані передали до Києва. Наразі в Харкові 211 людей після повернення з-за кордону мали б бути на самоізоляції, але 10 із них порушили цю умову - їх розшукує поліція. За це їм загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. Від сьогодні у місті закриті всі дитячі майданчики.

Андрій Руденко, заступник Харківського міського голови:

Мы сейчас их обнесли все сигнальными лентами и расклеили соответствующие объявления как предупреждение.

Завтра в місті почнуть дезінфікувати під'їзди, тротуари, зупинки транспорту й проїжджу частину.

Закарпатська область

На вулиці Ужгорода кілька разів на день виходять працівники в спецкостюмах. Обробляють конструкції, до яких найчастіше торкаються жителі.

Наталія Левицька, керівник відділу прибирання приватної компанії:

Урни, перила, лавиці, де зазвичай торкаються люди, де сідають, де викидають сміття.

Черкаська область

Піною, водою та ще й антисептиком. Повний набір послуг на одній черкаській автомийці машинам швидкої надають безплатно. Кожної зміни тут обробляють по 5-6 автомобілів екстреної допомоги. Медики кажуть, для них важливе не так миття карет, як відчуття того, що про їхню роботу пам'ятають.

Тимур Кулешов, фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Это проявление человечности. Мы очень благодарны всем, кто отозвался в этот трудный час.

Запорізька область

На Запоріжжі 7 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 5 в обласному центрі. 2 - в Мелітополі і 1 в Мелітопольському районі. Через епідемію посили заходи безпеки на Запорізькій атомній станції. На підприємстві скорочено кількість контактів між робітниками. Персонал, який працює на критично важливих ділянках та блочних щитах управління енергоблоками, переведені на особливий режим повної ізоляції. Після закінчення зміни працівники проживають в ізольованих кімнатах профілакторію та готелю. Їх безкоштовно харчують. Усі наради на атомній станції переведені в онлайн режим, а у працівників постійно перевіряють температуру.

Петро Котін, генеральний директор Запорізької АЕС:

Работа станции безопасна и надежно обеспечивается. Обеспечиваются ремонты энергоблоков. Все необходимые мероприятия по обычной работе станции в обычном режиме за исключением карантинных мероприятий.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті кількість підтверджених випадків зараження за добу зросла до 16. Позитивний результат показав тест і раніше померлої 65-літньої жительки села Чукалівка. Щодо решти 15 інфікованих, то серед них є один поліцейський та двоє медиків.