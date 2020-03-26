Кількість заражених коронавірусом у світі перетнула позначку у пів мільйона. 23 тисячі смертей. 122 тисячі одужали. Така остання статистика поширення інфекції.

Щоб подолати негативні економічні наслідки пандемії, країни G20 вкладуть у глобальну економіку понад 5 трильйонів доларів. Лідери "Великої Двадцятки" провели екстрений саміт. Вперше в історії зустріч була віртуальною - у режимі відеоконференції. Пресу на цю подію не пустили.

Жодних групових фото, жодних розмов віч-на-віч, жодних рукостискань - пандемія коронавірусу кардинально змінила формат саміту G20. Перельотів та особистих контактів сьогодні уникають усі, зокрема, й світові лідери.

Цьогоріч у "двадцятці" головує Саудівська Аравія. Її король став ініціатором та організатором цієї екстреної відеозустрічі. І це його рішення - зробити саміт закритим для преси.

Чимало учасників відеоконференції зараз на домашньому карантині. Як-от: німецька канцлерка Ангела Меркель та канадський прем'єр Джастін Трюдо. Окрім лідерів країн "двадцятки", на віртуальну зустріч запросили також голів Іспанії та Сенегалу, а ще - представників міжнародних організацій, насамперед Всесвітньої організації охорони здоров'я. А генеральний секретар ООН у своєму листі до учасників саміту закликав лідерів вкладати більше ресурсів, щоб уникнути розгортання пандемії до апокаліптичного масштабу.

Антоніу Гуттереш, генеральний секретар ООН:

Людство має завдати удару у відповідь Covid-19. Відповіді окремих країн - недостатньо. Заможні країни з потужними системами охорони здоров'я вже затягують паски, але нині вірус дістався й країн, які вже в розпалі гуманітарної кризи, спричиненої збройними конфліктами, природними катаклізмами та кліматичними змінами.

ООН закликає G-20 допомогти біднішим країнам і надати їм трильйони доларів. Світовий банк та Міжнародний валютний фонд закликали країни G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн світу.

У віртуалі лідери найбагатших країн світу намагаються розв'язати цілком реальні проблеми. Коронавірус - уже не лише проблема галузі охорони здоров'я, але й фінансової та економічної сфер. Тож говорять і про розробку вакцини, і про нові методи лікування, і про шляхи стабілізації світової економіки.

У центрі уваги саміту опинився китайський досвід. Пекін вже святкує перемогу над Covid-19. Два місяці країна боролася з поширенням небезпечної інфекції. А зараз Китай вже пропонує свою допомогу іншим. Зокрема вантажі з медичними масками, антисептиками, тестами. Готові приїхати навіть бригади медиків.

У найближчі місяці формат відеозв'язку буде єдиною можливістю проведення зустрічей усіх рівнів. І міністрів із заступниками, і найвпливовіших людей світу. Вже відомо, що наступний червневий саміт лідерів G-7 теж відбудеться у віртуальному режимі.