Храм Гробу Господнього закрили на карантин [ Редактировать ]
Уряд Ізраїлю на тлі спалаху коронавірусу розпорядився закрити всі церкви, зокрема й Храм Гробу Господнього.
Уряд Ізраїлю повідомив про закриття всіх церков, синагог і мечетей через спалах коронавірусу. Закрили на тиждень і Храм Гробу Господнього в Єрусалимі - шанований у християнській традиції як місце розп'яття і поховання Ісуса Христа.
Щороку напередодні Великодня там відбувається чудо сходження благодатного вогню. Церква Гробу Господнього є однією з головних святинь Християнства. Вважається, що вона стоїть на тому самому місці, де був похований, а потім воскрес Ісус.
До речі, днями закрили доступ на Храмову гору в Єрусалимі - там знаходиться одна з головних святинь мусульман. Такі запобіжні заходи необхідні у боротьбі з пандемією, - вирішив уряд Ізраїлю. Вірянам дозволили молитися тільки на вулиці, не більше як по десятеро, на відстані близько 2 метрів одне від одного. Про ці новації оголосили після зустрічі ізраїльської поліції з церковними лідерами. Відомо, що указ діятиме щонайменше протягом одного тижня.
Водночас, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність оголосити повну ізоляцію в країні. За його словами, жорсткий карантин, до якого готується влада, передбачатиме цілковиту заборону на прогулянки вулицями, окрім закупів харчу або ліків. Відходити від свого будинку можна буде лише на відстань до 100 метрів, а в автомобілях буде дозволено перебувати не більше ніж двом особам одночасно.
До таких жорстких заходів влада вирішила вдатися, коли стало відомо що в країні кількість заражених Covid-19 сягнула майже 2500 осіб.
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Через коронавірус спорожніли вулиці Ізраїлю. Зазвичай у Єрусалимі цієї пори - гігантські групи паломників та вірян. Нині ж, біля Стіни плачу, ні душі. Ізраїль, хоч і не закривав свої кордони для іноземці, запровадив 14-денний карантин за власний рахунок для усіх, хто приїздить до країни.
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