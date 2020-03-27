На Тернопільщині цілий район може залишитися без медиків. Вони контактували з хворою на коронавірус і при цьому не використовували спеціальних засобів захисту. Чому і як запобігти катастрофі, з'ясовували наші кореспонденти.

На Тернопільщині кількість інфікованих на Covid-19 стрімко зростає. Їх уже п'ятнадцять. І третина - це медичні працівники: двоє сімейних лікарів, медпрацівник Центру первинної медико-санітарної допомоги, лікар-невролог і одна медсестра.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації:

На сьогоднішній день є шість медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції. Інші перебувають в Монастириській центральній районній лікарні.

Імовірне зараження почалося зі священика із Заліщиків. Той поїхав на похорон свого друга - також служителя церви. Там інфікувався чоловік із Ковалівки, Монастириського району. Уже від нього недугу підхопила 41-річна медсестра місцевої лікарні. Ще 17 березня вона злягла. Зараз жінка на апараті штучної вентиляції легень.

Світлана Безділь, жителька Монастириського району:

Взяті були всі аналізи. Лікували тут, надавали всю необхідну допомогу і проводили лікування. Але лікували від "Грипу-А". А виявляється, вона була хвора на коронавірус. Лікарі були з нею в контакті. Місто залишилося без сімейної медицини. Як далі буде, - я не знаю!

Олександр Богомол, начальник ГУНП у Тернопільській області:

Робимо аналіз про те, що там сотні людей, які зараз є носіями. У цій Ковалівці, в цій зоні ураження - ми вважаємо, що там людей десятки, а то й сотні, які зараз є носіями. Тому звертаємось, щоб вони всі сиділи по домівках і не розносили інфекцію.

Медики Монастириської районної лікарні звернулися по допомогу через офіційну сторінку в соцмережах, просили зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень. На момент спалаху епідемії в медзакладі прилад був лише один, і той - задіяний. За день люди зібрали понад 7 тисяч доларів пожертви. Чиновники ж твредять: у лікарні є все необхідне.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації:

Монастириська лікарня забезпечена засобами захисту, халатами, комбінезонами, окулярами й іншими необхідними речами для того, щоб можна було надавати допомогу такому контингенту хворих.

У Монастириській лікарні вже виписали хворих. Усіх медиків тестують. Багато працівників лікарні у закладі залишаються постійно. Інші - на самоізоляції дома.