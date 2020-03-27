Саммит ЕС определил приоритеты в борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что лидеры стран ЕС на саммите согласовали ключевые приоритеты в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.
По его словам, лидеры стран ЕС согласовали пять приоритетов.
Первый касается продолжения мероприятий и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить систему здравоохранения.
Второй приоритет - координация усилий на уровне и ЕС, и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, которое страны-члены нуждаются в борьбе с вирусом.
Третий - координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.
Четвертый приоритет - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, имеет экономические и социальные последствия.
Пятый - эвакуация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.
Также лидеры ЕС согласовали решение относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза. Приоритетом в текущей ситуации является ограничение "необязательных" путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок.
Ранее мы писали, что ЕС обещают поддержать Украину в борьбе с коронавирусом.
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