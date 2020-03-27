Из-за пандемии коронавируса Covid-19 и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой. Как известно, в такой период распространения опасного вируса людям следует избегать мест массового скопления, однако то, что происходило на границах говорит об обратном.

К примеру, 26 марта на украинско-польской границе собрались километровые очереди из людей, которые возвращались на родину.

Пользователи сети отмечают, что такое скопление народа и несоблюдение всех правил карантина может привести к пагубным последствиям. К примеру, ко второй волне заражения Covid-19 перед Пасхой.

Ранее мы писали о том, что из Нью-Йорка в Киев спецрейсом вылетели 354 украинца.