Ажиотаж и километровые очереди: как украинцы возвращаются домой [ Редактировать ]
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 и ужесточенного карантина во многих странах, украинцы массово ринулись домой. Как известно, в такой период распространения опасного вируса людям следует избегать мест массового скопления, однако то, что происходило на границах говорит об обратном.
К примеру, 26 марта на украинско-польской границе собрались километровые очереди из людей, которые возвращались на родину.
Пользователи сети отмечают, что такое скопление народа и несоблюдение всех правил карантина может привести к пагубным последствиям. К примеру, ко второй волне заражения Covid-19 перед Пасхой.
Ранее мы писали о том, что из Нью-Йорка в Киев спецрейсом вылетели 354 украинца.
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