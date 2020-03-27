В ночь на 27 марта из Нью-Йорк в Киев вылетел первый из двух спецрейсов, которыми эвакуируют украинцев, застрявших в США. В Украину возвращаются 354 наших земляка, передает Посольство Украины в США.

Граждане Украины летят коммерческим рейсом авиакомпании МАУ. На борту находятся 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также двое украинских ветеранов, потерявших зрение, которые проходили реабилитацию в США.

Украинских военных сопровождали две собаки-поводыря. Генконсульству Украины в Нью-Йорке даже пришлось выбывать разрешение на одну из собак, но в конце-концов американские бюрократы дали на это добро.

Кроме того, вместе с хозяевами в Киев возвращалась и кошками по имени Дао. Ее хозяева сняли трогательное видео из аэропорта имени Кеннеди, которое разместило на своей страничке посольство Украины в США.

Как сообщил "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Владими Ельченко, все украинцы на борту были обеспечены защитными медицинскими масками. Проверка пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводилась. Она будет осуществляться уже в аэропорту "Борисполь".

Если у кого-то обнаружат высокую температуру или другие осложнения, медики на месте будут принимать решение о возможной госпитализации. По прибытии в Украину все пассажиры рейса обязаны самостоятельно пройти 14-дневный карантин.

По словам дипломата, 982 украинских граждан зарегистрировались в дипмиссии, выразив желание вернуться домой. То есть, для эвакуации потребуется еще два-три самолета.