В МОЗе создадут спецбригады для тестирования на Covid-19 дома [ Редактировать ]
В пятницу, 27 марта, стало известно, что в Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.
"Следующим распоряжением меня как председателя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ", - заявил Ляшко.
Главный санитарный врач отметил, что Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возросло число зараженных коронавирусом.
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