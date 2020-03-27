В Киеве откроют базу данных инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
Городская власть создаст базу с информацией о больных коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову КГГА Виталия Кличко.
По его словам, в базу будут внесены граждане больные инфекцией и люди, которые с ними контактировали.
"Первое что нужно сделать - единую информационную базу больных лиц и кто с ними контактировал. Этих людей нужно немедленно отправлять на изоляцию или лечить. Поэтому городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, киевского лабцентра Минздрава, ГПСУ, главного управления Нацполиции", - отметил Кличко.
Также он добавил, что информация будет доступна только работникам полиции, медикам и спасательным службам.
Тем временем, в Украине зафиксированы уже 4 случая выздоровления от коронавирусной инфекции.
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