Заводы Skoda в Чехии остаются на карантине до 14 апреля [ Редактировать ]
Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в Volkswagen Group, продлит карантин на своих заводах в Чехии до 14 апреля, передает Reuters. Первоначально планировалось, что производство будет возобновлено 6 апреля. Skoda, которая является крупнейшим в стране экспортером, остановила конвейеры 18 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Первый случай инфицирования вирусом COVID-19 В Чехии был зафиксирован 1 марта. По состоянию на утро пятницы министерство здравоохранения сообщило о 2 062 случаях заболевания, а также о девяти смертельных случаях.
В рамках борьбы с эпидемией чешское правительство закрыло границы, большинство магазинов и ресторанов, а также ограничило передвижение людей, которым рекомендовали в обязательном порядке носить защитные маски.
Как сообщали "Подробности", крупнейший в мире производитель автомобилей Volkswagen Group с 20 марта на две недели остановил сборку автомобилей на европейских заводах. Volkswagen, которому принадлежат бренды Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda, располагает 72 производственными площадками в Европе.
Производственный совет Volkswagen пришел к выводу, что рабочие не могут постоянно находиться друг от друга на безопасном расстоянии, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал с пятницы приостановить производство на своих предприятиях.
Производство остановили и три других крупнейших автоконцерна - Fiat Chrysler, Renault и PSA Group, которая владеет марками Peugeot, Citroen и Opel. В общей сложности остановится 35 заводов по всей Европе.
Временно свернула производство в Европе и японская корпорация Toyota Motor. 18-21 марта прекратили работу заводы в Великобритании, Польше Чехии и Турции.
В автомобильной промышленности занято 14 миллионов европейцев.
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Toyota из-за коронавируса закрывает четыре автозавода в Европе
18 марта прекратят работу на заводах в Великобритании и Польше, в четверг заглушат конвейеры на предприятии в Чехии. В субботу, 21 марта, станет фабрика в Турции.
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На две недели станут 35 заводов Volkswagen, Fiat и Renault. Автомобильная промышленность обеспечивает рабочими местами 14 млн европейцев.