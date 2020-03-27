Рабочие покидают завод Skoda Auto в Млада-Болеславе после остановки производства, 18 марта 2020 года

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в Volkswagen Group, продлит карантин на своих заводах в Чехии до 14 апреля, передает Reuters. Первоначально планировалось, что производство будет возобновлено 6 апреля. Skoda, которая является крупнейшим в стране экспортером, остановила конвейеры 18 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Первый случай инфицирования вирусом COVID-19 В Чехии был зафиксирован 1 марта. По состоянию на утро пятницы министерство здравоохранения сообщило о 2 062 случаях заболевания, а также о девяти смертельных случаях.

В рамках борьбы с эпидемией чешское правительство закрыло границы, большинство магазинов и ресторанов, а также ограничило передвижение людей, которым рекомендовали в обязательном порядке носить защитные маски.

Как сообщали "Подробности", крупнейший в мире производитель автомобилей Volkswagen Group с 20 марта на две недели остановил сборку автомобилей на европейских заводах. Volkswagen, которому принадлежат бренды Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda, располагает 72 производственными площадками в Европе.

Производственный совет Volkswagen пришел к выводу, что рабочие не могут постоянно находиться друг от друга на безопасном расстоянии, чтобы предотвратить заражение, и рекомендовал с пятницы приостановить производство на своих предприятиях.

Производство остановили и три других крупнейших автоконцерна - Fiat Chrysler, Renault и PSA Group, которая владеет марками Peugeot, Citroen и Opel. В общей сложности остановится 35 заводов по всей Европе.

Временно свернула производство в Европе и японская корпорация Toyota Motor. 18-21 марта прекратили работу заводы в Великобритании, Польше Чехии и Турции.

В автомобильной промышленности занято 14 миллионов европейцев.