Виктор Медведчук: организатор прославления дивизии СС "Галичина" должна быть уволена с поста руководителя Министерства образования [ Редактировать ]
25 марта Кабинет министров Украины назначил и. о. министра образования Любомиру Мандзий, которая в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской обладминистрации и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".
Такие действия прямо противоречат Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Кабинет министров Украины несет полную политическую ответственность за назначение Мандзий на этот пост, на котором она получает право управлять образованием и воспитанием школьников и студентов на национальном уровне.
Подобное назначение - пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной.
Уверен, что Кабинет министров должен немедленно уволить Любомиру Мандзий с поста и. о. министра образования.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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