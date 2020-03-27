25 марта Кабинет министров Украины назначил и. о. министра образования Любомиру Мандзий, которая в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской обладминистрации и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

Такие действия прямо противоречат Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Кабинет министров Украины несет полную политическую ответственность за назначение Мандзий на этот пост, на котором она получает право управлять образованием и воспитанием школьников и студентов на национальном уровне.

Подобное назначение - пощечина для власти и очередная демонстрация того, какие непрофессиональные конъюнктурщики и случайные люди допущены к управлению страной.

Уверен, что Кабинет министров должен немедленно уволить Любомиру Мандзий с поста и. о. министра образования.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"