Тесты на коронавирус: во Львове и области начнут проверять граждан [ Редактировать ]
На территории Львовской области начнется проверки на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
По их словам, тестирование на COVID-19 пройдут граждане Украины, недавно вернувшееся из-за границы.
"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это потребуется немало усилий", - отмечается в сообщении.
Кроме того, к борьбе с коронавирусом присоединились IT специалисты.
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