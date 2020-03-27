На территории Львовской области начнется проверки на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По их словам, тестирование на COVID-19 пройдут граждане Украины, недавно вернувшееся из-за границы.

"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это потребуется немало усилий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, к борьбе с коронавирусом присоединились IT специалисты.

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