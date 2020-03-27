В Украине произведут 2 млн тестов на коронавирус [ Редактировать ]
Отечественные фармацевтические компании начали изготовление тестов на COVID-19.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.
По его словам, о таком решении заявили 2 частные и одна государственная компании.
"Отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро сейчас. Они уже расширяют производство для покрытия двух миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - отметил Ляшко.
К тому же, отечественные тест-системы уже зарегистрировали в МОЗ.
Кроме того, в Украину должны доставить тест-системы, закупленные в Китае и Южной Корее.
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