Пандемія коронавірусу: медики назвали можливі ліки від COVID-19 [ Редактировать ]
Перегони противірусного озброєння. Світові медичні компанії працюють над пошуком ліків та вакцини від нового коронавірусу. Про останні досягнення - далі в сюжеті.
Світова медична спільнота робить ставку насамперед на вже наявні препарати. Створення нового засобу може забрати надто багато часу. У полі зору близько сімдесяти найменувань, які ще треба протестувати. Один із препаратів ремдесивір.
Єнс Лундґрен очільник дослідницької групи, яка тестує препарат у Європі:
Усе просто. Якщо я правильно розумію, препарат потрібно лише дістати з полиці й застосувати.
Ремдесивір - експериментальні ліки, які розробляли в США для лікування вірусної лихоманки Ебола. Ефективності цей препарат не показав. Однак три роки тому під час випробувань на тваринах з'ясувалося, що він пригнічує коронавіруси SARS та MERS.
І навіть більше - ремдесивір дали двом пацієнтам у США, хворим на COVID-19. Стан обох покращився. Проте два випадки - це надто низька доказовість. Потрібні масштабніші випробування. Науковці з Данії чекають дозволу від влади на перший етап дослідження. Він може початися в червні.
Єнс Лундґрен, очільник дослідницької групи, яка тестує препарат у Європі:
Якщо все піде добре, уже на другій стадії ми зможемо залучити до дослідження кількасот пацієнтів. І вже восени почати третій етап.
За даними німецьких ЗМІ, цей препарат уже тестують у Німеччині. Одне з досліджень проходить на базі університетської клініки Дюссельдорфа, де препарат дають тяжкохворим. Великі надії покладають і на два протималярійні препарати: хлорохін і гідроксихлорохін. Їхня дієва речовина має противірусні властивості. Президент США Дональд Трамп публічно заявив, що вони можуть докорінно змінити історію медицини.
Дональд Трамп, президент США:
За моєю вказівкою, федеральний уряд працює над тим, щоб сприяти виробництву великих об'ємів хлорохіну.
Потенціал цих препаратів у лікуванні COVID-19 вивчають у США, Франції та Китаї. Хлорохін і гідроксихлорохін фігурували у 20 китайських дослідженнях, результати яких тамтешні науковці називали позитивними, однак так і не оприлюднили. У США теж поки що застерігають не приймати цих препаратів. У Франції також відмовилися до появи точних даних клінічних випробувань. Проте часових рамок не встановили. Як і щодо розробки вакцини.
Майлс Керролл, голова групи наукових досліджень та розробок служби громадського здоров'я в Портон-Дауні:
Мине деякий час, доки ліценція на виробництво надійної ефективної вакцини стане доступна компаніям.
Науковці попереджають, що розробка вакцини тривалий і складний процес. 2003 року під час епідемії SARS в американських вчених пішло 20 місяців на те, щоб почати тестувати вакцину на людях. До того часу епідемію вже взяли під контроль. У випадку з COVID-19 більшість дослідників сходиться на думці, що ліки для широкого загалу можуть з'явитися не раніше ніж за рік.
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