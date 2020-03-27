В п'ятницю, 27 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розповів про те, як політики можуть допомогти суспільству.

- Коли все ж таки збереться Верховна Рада? Та у якому форматі це можливо? У залі засідань? Чи на вулиці, як зробили деякі місцеві ради?

- Собираться надо как можно быстрее, нам надо принять изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины. Медики ждут. Надо финансировать и медицину, увеличивать зарплаты медикам. То, что правительство не может сегодня сформировать изменения бюджета - это плохо. Сегодня у нас собрался совет по этому поводу. Но, к сожалению, они тормозят, а что касается формы - мы предложили открытое место. Потому что быть рассадником эпидемии, в зале собирается 450 человек, все где-то были, с кем-то общались, и дальше могут понести заразу по стране. Поэтому, лучше сделать собрание в открытой местности. Это правильно и ответственно.

То что сейчас происходит, то правительство хочет больше выплатить на медицину, мы это поддерживаем. Но все это практически делается за счет местных бюджетов. Ну, например, местный бюджет обрезали на 20 млрд , а центральные органы похудели на 1,3 млрд всего лишь. С этим мы не согласны. Давайте уменьшать зарплаты силовиком, министров и т.д.

Мы сделали свой антикризисный план. Он достаточно четкий, понятный. У него 4 части. Первая - поддержка медицины, вторая - наполнение бюджета, реструктуризация задолженностей, третья- поддержка предприятий бизнеса, четвертая- поддержка людей.

- Напередодні з'явилася дуже конкретна заява від МВФ. Для продовження співпраці з Фондом від України вимагається ухвалення двох рішень - законопроекту про незворотність трансформації банківської системи та земельну реформу. Як ви оцінюєте такі вимоги? Та чи допускаєте варіант, що Україна залишиться без співпраці з МВФ у цей час кризи?

- Давайте поймем одну вещь. Эти два требования были до войны. Пока была текущая нормальная ситуация, МВФ предъявляла требования. Эпидемия настолько захлестнула мир, что не понятно, сохранится ли сам МВФ, после того, как мы, дай Бог, переживем эпидемию, надо не так ставить вопрос. Надо ставить так, что мы хотим помощи. поскольку мы кредитируемы. Если ее не окажут, мы не в состоянии отдать долги. Это кредит.,нам никто ничего не дарит и их придется отдавать. Поэтому, мы против продажи земли. Надо занимать жесткую позицию по внешним долгам, так будет делать весь мир. Отвечая на вторую часть вопроса, если мы не отдаем долги, то не надо нам никакой МВФ.

- Ви один із тих політиків, хто на власні очі цього тижня бачив що відбувається в регіонах, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом. Нещодавно ви повернулися із Чернівецької області. Ця область тримає сумне лідерство із поширення вірусу. Станом на сьогодні там зафіксовано уже півсотні заражених. Ви відвезли туди гуманітарну допомогу, і мали змогу побачити реальний стан справ на місцях. На що ви звернули увагу: наскільки ми готові-не готові до боротьби із пандемією? На що владі потрібно звернути увагу негайно?

- Придется продолжать карантин, продолжать меры, потому что наша медицина не готова. У нас на всю Черниговскую область 14 аппаратов искусственного дыхания. Мы привезли 12 дополнительно в детский дом. Там 450 детей, не дай Бог, кто-то заболеет, нужны быстрые меры. Однозначно, медицина не готова. Карантин - период, который дан нам, чтобы подготовить медицину. Она была угроблена предыдущей властью. Эта ничего не сделала. У нас уже волонтерское движение по этому поводу. Мы должны медикам помочь. Это солдаты на передовой. Волонтерское движение и роль государства.