У тому, як коронавірус впливає на життя людей, є велика чорна іронія. Якщо раніше багатим і могутнім здавалося, що вони точно захищені краще, ніж інші люди, то нова хвороба - всіх урівняла. Нагадавши віп-персонам і зіркам, що вони теж - члени суспільства.

Як лихоманить знаменитостей? Та як вони допомагають звичайним людям? Феруза Бегматова продовжить.

Зірки шалено популярні і такі недосяжні. Вмить стали - наче сусіди за стінкою. Бо пандемія приземлила та загнала по будинках усіх - і бідних, і багатих. І знаменитих, і нікому не відомих.

Виявилося, ніщо людське зірок не обходить. Тепер на карантині вони в прямому ефірі годують своїх хатніх улюбленців,

Власноруч прибирають свої будинки. І намагаються не з'їхати з глузду з рідними наодинці:

Та попри заходи безпеки деяких зірок усе ж наздогнав коронавірус.

Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон - перші голлівудські актори, які публічно заявили, що заражені Ковід19.

"Пам'ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть".

Кілька тижнів боролася із вірусом і голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко, тепер повідомила, що одужує:

"Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий".

На самоізоляції - сильні світу цього. Принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська у своєму будинку в Шотландії.

На домашньому карантині і син легендарної актриси Грейс Келлі - князь Монако Альбер II. І родина прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Підтвердився коронавірус в 79-річного іспанського оперного співака Пласідо Домінго

Усі вони залишаються на самоізоляції. Щоправда, в декого вона триватиме аж... 23 роки! У голлівудського продюсера Харві Вайнштейна якого засудили до тюремного ув'язнення - теж COVID-19.

Захворів і французький баскетболіст Руди Гобер. Кількома днями раніше на прес-конференції він глузував над панікою і спеціально помацав усі мікрофони на своєму столі.

Та вже пізніше став першим спортсменом, хто пожертвував 500 тисяч доларів на боротьбу коронавірусом.

За ним по мільйону доларів пожертвували і зірка футболу Ліонель Мессі, і тренер Жузеп Гвардіола. І екс-губернатор штату Каліфорнія - Арнольд Шварценеггер.

Суму з шістьма нулями переказали на благодійність і актор Раян Рейнольдс, і співачка Ріанна.

Розщедрилися і найбільші гаманці планети. По 100 мільйонів дали Білл Гейтс та Марк Цукерберг. Ці гроші мають спрямувати на лікування хворих та розробку вакцини. А ще на підтримку малого бізнесу. Крім того, Цукерберг ще й 20 мільйонів пожертвував соціальним службам та купив 700 тисяч масок!

Мода на доброчинність і у світі моди. В Італії, де зараз Точно не до фешн-показів, Армані та Долче перевели мільйони євро на розробку вакцини.

Та знамениті і багаті борються з коронавірусом не лише грішми. Зірки підтримують своїх шанувальників морально. Дають онлайн-концерти:

Займаються із ними спортом. І закликають усіх залишатися вдома та... любити своє життя.