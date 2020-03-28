Власти Соединенных Штатов Америки дали Украине 1.2 млн долларов на закупку оборудования для больниц и тест-систем на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

По их словам, деньги пойдут на финансирования всего сектора здравоохранения в Украине.

"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 т.д.", - отмечается в заявлении.

Известно, что США будут оказывать поддержку только странам, которые вошли в список избранных.

Напомним, на 27 марта в Украине зафиксированы уже 310 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронаврусной инфекцией.