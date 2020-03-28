США выделили Украине деньги на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Власти Соединенных Штатов Америки дали Украине 1.2 млн долларов на закупку оборудования для больниц и тест-систем на COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
По их словам, деньги пойдут на финансирования всего сектора здравоохранения в Украине.
"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 т.д.", - отмечается в заявлении.
Известно, что США будут оказывать поддержку только странам, которые вошли в список избранных.
Напомним, на 27 марта в Украине зафиксированы уже 310 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронаврусной инфекцией.
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