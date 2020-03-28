Уханьское метро частично начало функционировать после спада эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По их словам, всем пассажирам, входящим в метро, будут измерять температуру, и граждане обязаны носить средства защиты.

Отмечается также, что работать будут только шесть линий из девяти.

Ранее мы писали, что в городе-эпицентре коронавируса Ухане на улицу начали выходить люди. Жизнь возвращается в нормальное русло.