В Ухане запустили работу метрополитена [ Редактировать ]
Уханьское метро частично начало функционировать после спада эпидемии.
Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
По их словам, всем пассажирам, входящим в метро, будут измерять температуру, и граждане обязаны носить средства защиты.
Отмечается также, что работать будут только шесть линий из девяти.
Ранее мы писали, что в городе-эпицентре коронавируса Ухане на улицу начали выходить люди. Жизнь возвращается в нормальное русло.
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