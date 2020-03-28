Еще у одного народного депутата подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Фото: Анна Скороход/ ТСН
Анализ внефракционного народного депутата Анны Скороход дал положительный результат на коронавирус.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
По его словам, депутатка от избирательного округа № 93 заболела коронавирусом.
"Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления",- отметил Гончаренко.
Ранее мы сообщали о том, что еще один нардеп Сергей Рудик госпитализирован с диагнозом: коронавирус.
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