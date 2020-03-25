У еще одного депутата нашли коронавирус [ Редактировать ]
У внефракционного депутата Сергея Рудика подтвердили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб, пишет "Униан".
"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.
Она отметила, что последний раз контактировала с Рудиком на заседании Рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудик в сессионном зале сидит перед ней. По ее мнению, Рудик мог заразиться коронавирусом от Сергея Вельможного, который сидит в Раде перед Рудиком.
Коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
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