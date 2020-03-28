Том Хэнкс и его жена победили коронавирус [ Редактировать ]
Фото: Том Хэнкс с супругой/ Газета.Ру
Голливудский актер Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон вернулись в США после противокоронавирусной терапии.
Об этом сообщает портал TMZ.
По информации, звездную пару увидели едущими в автомобиле из аэропорта Лос-Анджелеса.
Известно, что по приезду домой супруги должны будут пройти обязательный карантин.
Фото: TMZ
Напомним, на съемках фильма в Австралии Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусной инфекцией.
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