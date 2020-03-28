Фото: Том Хэнкс с супругой/ Газета.Ру

Голливудский актер Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон вернулись в США после противокоронавирусной терапии.

Об этом сообщает портал TMZ.

По информации, звездную пару увидели едущими в автомобиле из аэропорта Лос-Анджелеса.

Известно, что по приезду домой супруги должны будут пройти обязательный карантин.

Фото: TMZ

Напомним, на съемках фильма в Австралии Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусной инфекцией.