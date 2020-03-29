"Не теряйте драгоценное время, у нас его нет": депутат обратился к правительству

Сопредседатель фракции Оппозиционная платформа "За жизнь" Юрий Бойко заявил, что без работающей экономики у страны не будет средств на борьбу с эпидемией, сообщает пресс-служба партии.

"До конца года стране необходимо выплатить внешним кредиторам 11,6 млрд долларов. С учетом провала в выполнении бюджета, закрывшихся внешних рынков и других негативных экономических факторов, Украина не сможет самостоятельно пройти такие выплаты. В то же время, требования единственного из оставшихся в доступе кредиторов - МВФ (Украина надеется получить от МВФ кредит в сумме 8 млрд долл., - ред.) - касаются принятия парламентом закона об открытии рынка земли. Это приведет к ее продаже в кризис по дешевке, что является для Оппозиционной платформы "За жизнь" категорически неприемлемым. Земля - это наш главный национальный ресурс", - сказал Юрий Бойко, комментируя финансово-экономическую ситуацию в Украине.

Политик также подчеркнул, что ключевая задача для правительства - это говорить с внешними кредиторами о реструктуризации долгов.

"Сегодня надо четко сказать внешним кредиторам, что мы не собираемся возвращать такие долги в этом году, прекратить вывод валюты из страны, прекратить спекуляции с ОВГЗ и провести переговоры с владельцами еврооблигаций. Это ключевая задача, которую должно сделать правительство", - подчеркнул оппозиционный политик.

Второй важный вопрос касается бюджета. По его словам, эффективность мер, предложенных правительством, для преодоления и эпидемиологического кризиса, и экономического, вызывает большие сомнения.

"Когда я их послушал, у меня возникли вообще большие сомнения, что они в состоянии что-то сделать, чтобы вывести страну из кризиса. Например, что они предлагают - они хотят по максимуму забрать деньги у регионов (минус 20 млрд грн.), а центральные органы власти сделать "священными коровами" (только минус 1,3 млрд грн.). Такого быть не должно, если терпят, то терпят все!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Главная задача, по его словам, это поддержать сейчас медиков и обеспечить людям социальную защиту, и прислушиваться к конструктивным советам, чтобы "не терять драгоценное время, которого у страны сейчас просто нет".

"Нам всем придется браться за эту работу, не просто объединившись, а эффективно помогая нашему государству выбраться из долговой ямы, чтобы поддержать экономику и защитить людей. У Оппозиционной платформы "За жизнь" есть готовый Антикризисный план, в котором по пунктам прописано, что необходимо сделать, чтобы минимизировать экономические последствия эпидемии, как сбалансировать бюджет, как перераспределить расходы, где взять доходы, чтобы не рухнула экономика и была обеспечена социальная защита граждан. Задача власти - взять его и выполнить", - резюмировал Юрий Бойко.