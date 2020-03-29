Затянуть пояса: украинским чиновникам вполовину урежут зарплату - Шмыгаль [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины до конца 2020 года урежет зарплаты и премии чиновникам и членам наблюдательных советов государственный компаний. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. Топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"... Начнем пересмотр Госбюджета с себя", - написал председатель правительства.
Решено, что чиновники, которые имеют заработную плату более десяти минимальных зарплат, что сейчас составляет около 47 тысяч гривен, до конца 2020 года будут получать только половину этой суммы. Исключение составят лишь государственные служащие, которые принимают участие в ликвидации эпидемии коронавируса. Сохранят оклады и чиновники, которые "имеют отношение к национальной безопасности и обороне".
Кроме того, на 30% будут урезаны оклады и премии руководителей государственных предприятий и членов наблюдательных советов госкомпаний.
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