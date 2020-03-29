Кабинет министров Украины завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год. В новой редакции главного финансового документа страны сохранены расходы на инфарструктуру, культуру и образование. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Что имеем в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - написал председатель правительства.

Шмыгаль сообщил, что расходы стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, денежную помощь получат пенсионеры и украинцы, которые из-за эпидемии потеряли работу. Также предусмотрено предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Уточненные показатели госбюджета-2020 станут известны после утверждения изменений Кабинетом министров Украины.