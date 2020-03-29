Чи зможе в умовах карантину протриматися на плаву вітчизняний бізнес: адже, він є джерелом існування більшості громадян. Які заходи для врятування економіки повинна запровадити держава - дивіться в нашому матеріалі.

Центр Одеси: немає туристів, зачинені готелі, не працюють ресторани та бутики. В Україні, як і в усьому світі, найпершим від пандемії постраждав туристичний бізнес. Тисячі підприємств відправляють співробітників у відпуски за власний рахунок. Адже прибутків немає: лише збитки, а податки все одно треба платити - розповідають менеджери тур-агентств.

Ірина Желязко, заступник директора туристичного агентства:

Мы карантин вроде ввели на месяц-полтора, а расхлебывать будем, наверное, больше чем полгода/год пока все восстановится, пока люди опять будут летать, отдыхать. Ну, я думаю, процентов пятьдесят-шестьдесят точно разорится.

Від початку карантину держава запровадила послаблення для бізнесу, але поки - це крапля в морі, кажуть експерти. Мовляв, аби врятувати економіку, потрібні швидкі та рішучі заходи. Наприклад, до Нового року зробити податкові канікули для малого та середнього бізнесу.

Геннадій Чижов, політолог:

Экономика имеет лаг и как только вы дали человеку перспективу, он планирует свои расходит и он видит, что на восемь месяцев, девять месяцев у него нет налогов - он не будет уходить с рынка, не будет закрываться. И это даст возможность тогда государству в дальнейшем уже планировать, что это его послабления, льготы компенсируются после Нового года увеличением налоговых отчислений от этого бизнеса, он разовьется.

В Одеській облраді вважають: держава має надати фынансову підтримку бізнесу. Крім того, слід потурбуватися про людей, яких через кризу звільнили або тимчасово залишили без заробітку.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Конкретно необходимо предусмотреть адресную помощь как предпринимателям, так и их сотрудникам: чтобы люди не были лишены средств к существованию, чтоб они могли и дальше позволить себе оплачивать товары первой необходимости, и лекарственные препараты и продукты питания. Также необходимо, на мой взгляд, сейчас ввести вообще мораторий, полный мораторий на оплату коммунальных услуг на время карантинной ситуации, то есть в первую очередь, во главе угла должна быть забота государства о людях в условиях глобальной эпидемии.

На думку опозиціонерів, на державному рівні має бути розроблений план дієвих антикризових заходів. Який передбачатиме видачу підприємцям безвідсоткових кредитів. Та обов'язкове скорочення державних видатків.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Государство обязано оказать поддержку и помощь малому и среднему бизнесу, на котором зиждиться наше государство и особенно наш курортный город Одесса, который очень сильно пострадает от того, что, возможно, не будет сезона. Вы спросите за счет чего? За счет урезания огромных заработных плат, которые сегодня есть у лиц, возглавляющих министерства, у их заместителей, у руководителей управлений. Я вам скажу, что сегодня сумма, которая планируется быть затрачена государством на борьбу с коронавирусом, не превышает суммы трех заработных плат - годовых - руководителей министерств.

Експерти наголошують: кожен день зволікання може коштувати країні сотень збанкрутілих підприємств. Тривожні данні оприлюднила "Європейська бізнес асоціація". За результатами опитування, майже половина компаній вже зафіксували від двадцяти до п'ятдесяти відсотків втрачених доходів, чверть - планують зменшувати зарплату працівникам, сімнадцять відсотків - збираються скорочувати штат, ще шість процентів - взагалі готові закрити бізнес.