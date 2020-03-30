УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе и, в таком случае, сократить время проведения соревнований в следующем розыгрыше. Об этом сообщает The Times.

Такое решение примут с целью минимизации потерь коронавируса на футбол. Поскольку только перенос Евро-2020 на год повлек за собой потери союза в сотни миллионов евро.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса был отменен чемпионат Европы по футболу Евро-2020.