З 24 березня Індія зупинила рух усього транспорту в країні, зокрема і залізниць

В Індії потяги перетворюють на карантинні центри. Вагони переобладнують у медичні ізолятори для пацієнтів з коронавірусом. Зокрема переоснащують вбиральні, а також прокладають додаткові лінії живлення для медичного приладдя.

Їжу для пацієнтів планують готувати у вагонах-ресторанах. Перший зразок карантинного вагона вже представили для експертної оцінки медиків.

З 24 березня Індія зупинила рух усього транспорту в країні, зокрема і залізниць. На загальнодержавному карантині перебуває півтора мільярда людей.