Індійці переобладнали потяги на карантинні центри [ Редактировать ]
В Індії потяги перетворюють на карантинні центри. Вагони переобладнують у медичні ізолятори для пацієнтів з коронавірусом. Зокрема переоснащують вбиральні, а також прокладають додаткові лінії живлення для медичного приладдя.
Їжу для пацієнтів планують готувати у вагонах-ресторанах. Перший зразок карантинного вагона вже представили для експертної оцінки медиків.
З 24 березня Індія зупинила рух усього транспорту в країні, зокрема і залізниць. На загальнодержавному карантині перебуває півтора мільярда людей.
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