В українських містах посилюють карантинні заходи. Усе щоб запобігти поширенню коронавірусу. Які нові обмеження очікують українців - дізнавалися наші кореспонденти.

Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вінниця обмежує пересування транзитного транспорту - через стрімке поширення коронавірусу. У Сумах місцева рада вже ухвалила рішення про заборону усім жителям виходити на вулицю без нагальної потреби. Вводити пропускну систему планують й у містах супутниках атомних станцій. Зокрема, у найближчі кілька днів облаштують блокпости у Славутичі. Перевірятимуть усіх хто в'їжджатиме та виїжджатиме з міста і з якою метою.

Юрій Фомічев, міський голова Славутича:

Ми плануємо виставити декілька блокпостів, які будуть облаштовані патрулями. Ми будемо моніторити хто в'їжджає в місто, хто виїзджає. Зрозуміло, що будуть проводитися температурні скринінги, виявлення попередніх симптомів - це більше не обмеження в'їзду Це моніторинг, щоб ми розуміли, хто приїхав, на приклад, з-за кордону.

Черкаська область одна з лідерів щодо виявлення випадків зараження COVID-19. На сьогоднішній ранок вже 46 хворих, хоча ще вчора медики звітували лише про сімох. П'ятнадцятеро з них перебувають у стані середньої важкості в лікарнях, ще 31 людина - вдома на самоізоляції. Через загрозливу ситуацію у місті відсьогодні вводять комендантську годину і обмежуватимуть в'їзд та виїзд з населеного пункту.

У Чернівецькій області спецкомісія ініціювала введення особливого режиму в'їзду та виїзду в область. Не виключають й заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. Рух дозволять лише вантажівкам. Коли введуть обмеження поки що невідомо - чекають на погодження.

На Рівненщині друга смерть від коронавірусу. Померла жінка, яка перебувала в реанімації Сарненської центральної районної лікарні. Їй було 58 років. Вона, як і попередня жертва - 61-річна пенсіонерка - жителька села Тинне. Цей населений пункт, де проживає близько п'яти тисяч людей, нині оточений блокпостами - встановлені намети, чергує спецтехніка. Рятувальники постійно дезінфікують машини, які довозять у село продукти та ліки.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:

Ми знаходимося на блокпосту. Бачимо, як перевантажуються продукти для десяти магазинів, які знаходяться в селі. Працює служба надзвичайних ситуацій, поліція. В тісному тандемі вони забезпечують три блокпости при в'їздах-виїздах з населеного пункту.

19 нових випадків COVID-19 попередньо виявили на Закарпатті. Медики провели аналізи 51 контактної особи Мукачівки, у яких підтвердили діагноз напередодні. Всі ці люди контактували із жінкою під час відвідування церкви. Від 23 березня вони перебувають у самоізоляції. Стан їхнього здоров'я під контролем лікарів. Для підтвердження аналізів, біоматеріали надішлють до Києва. Лікарі з'ясовують кількість контактних осіб. А на в'їзді в область запровадили температурний скринінг. Два перевали закрили.

На Кіровоградщині підтвердили перші чотири випадки коронавірусу. Це троє жителів Кропивницького, ще один інфікований у Долинську. Усі, хто контактував із хворими зараз відправлені на карантин - це майже пів тисячі осіб.

На кордонах Дніпропетровської області облаштували більше двох десятків мобільних блокпостів. Тут перевіряють кожну автівку що виїжджає та в'їжджає на територію області.

Святослав Олійник, голова Дніпропетровської обласної ради:

На кожному пості знаходиться швидка допомога з засобами індивідуального діагностування і експрес-тестами. Значить, ми забезпечили, у разі якщо людина буде з симптомами, з підозрою, людина яка приїхала з-за кордону ці люди будуть зобов'язані знаходитися у режимі карантині.

У Києві збільшили кількість патрулів. Правоохоронці стежать за дотриманням карантину в столиці. Зокрема, інспектують парки і сквери, де кияни масово влаштовують пікніки.

Жорсткіші карантинні правила на цьому тижні запровадили у Польщі. Зокрема, зобов'язали, направлених на самоізоляцію громадян за жодних обставин не залишати житло. І щокілька годин інформувати свого лікаря про місцеперебування. Втім, встановлених норм все ж дотримуються не всі.

Олександра Дудкіна, студентка:

С этой недели уже нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Есть даже штрафы. Есть даже первые оштрафованные люди. Они начинаются от 5 тысяч злотых. Очень сейчас много сейчас патрулей. на машинах, по громкоговорителю говорят что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Посилюють карантинні заходи й австрійські чиновники. Вперше після другої світової, країна проведе часткову мобілізацію військовослужбовців сил резерву - загалом три тисячі осіб.

Тетяна Рябушкіна, жителька Відня:

Было очень тепло на прошлых выходных. И народ весь вывалил на улицы. И было заведено около 160 административных дел. Т.е, тут существуют штрафы. За то, что ты гуляешь на детской площадке, по моему, около 2.5 тысяч евро. Кстати, здесь общественный транспорт работает - и трамваи, и метро.

Пандемія коронавірусу вже забрала життя близько 30 тисяч людей у світі. Більше половини з них у країнах Європи.