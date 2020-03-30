В українській армії коронавірусу не виявили, 164 військових, задля дотримання карантинних заходів на ізоляції. Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ. На східному фронті сьогодні зранку російські окупаційні війська із гранатометів обстріляли наші позиції поблизу Шумів. Двоє наших бійців зазнали поранень.

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Найманці застосовували заборонені 120 та 82 калібри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Околиці Донецька, від ранку тут чути гуркіт бою.

Ігор, військовослужбовець ЗСУ:

Це воронка від міни 120 мм міномету. Випустили близько 18 мін вогонь вели досить прицільний влучний.

Скошені дерева і численні вирви - це вже наслідки ворожого обстрілу напередодні. Зо два десятки мін розірвалися навколо за 10 хвилин, розповідає Ігор. Так українські солдати зустріли світанок.

Ігор військовослужбовець ЗСУ:

В той самий день вранці висів безпілотник ми по ньому відкрили вогонь після цього по нас почали працювати міномети. Вони працювали там де маскувальні сітки там де фортефікаційні споруди.

І ось це теж наслідки того бою. Бойовики і зараз посеред дня відкрили вогонь зі стрілецькоі зброі. Ба більше вони не лише вразити військових а й випалити все навколо

Коли почало горіти вони зробили ще щільніший мінометний вогонь

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Могла влучити куля ворога, вони прострілювали, це була стрілкова зброя або ДШК або кулемет.

Користуючись сухою погодою, підпалити позицїі українських військових російські найманці намагаються уже не вперше.

"Таможня", військовослужбовець ЗСУ:

Несколько мин было которые взорвались в воздухе не долетая до земли. Чтоб загорелась Красногоровка и жилые дома.

Аби придушити атаку проросійських найманців, - українські піхотинці відкрили вогонь з БМП та гранатометів. За півгодини все скінчилося. Наші ж солдати кинулися на інше поле бою з вогнем.

"Таможня", військовослужбовець ЗСУ: