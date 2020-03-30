"Торгівля посадами" в Офісі президента: САП розпочала кримінальне провадження [ Редактировать ]
САП розпочала кримінальне провадження через корупційний скандал, пов'язаний з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Правоохоронці мають з'ясувати, чи була "торгівля посадами" з боку керівництва Офісу президента України. Підстава - звернення нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який заявив про корупційні злочини. Народний депутат оприлюднив відеокомпромат, на якому людина, схожа на брата Андрія Єрмака, обіцяє вплинути на вирішення кадрових питань.
Зокрема, щодо призначення конкретних людей на посади голови ОДА та директора державного підприємства.- Відповідно за 220 та 620 тисяч доларів.
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