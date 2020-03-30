Понад 144 тисячі українців повернулися з-за кордону. І цей потік не спадає. Утім, правила карантину однакові не для всіх. Ще донедавна держава пропонувала опцію - домашня ізоляція. Люди прибували в країну і підписували документ, яким зобов'язувалися відбути два тижні вдома. Ситуація змінилася напередодні, коли Кабмін ухвалив рішення про те, що відтепер усі прибулі мають пройти обов'язкому обсервацію. Розпорядження, як завжди, призвело до скандалу.

Сьогодні вночі у Борисполі приземлилися два літаки - з В'єтнаму та з Індонезії. Їх пасажири стверджують, - перед вильотом їх не поінформували про обов'язкову обсервацію, тож багато хто думав повернутися й ізолюватися удома.

Як розв'яжуть цю проблему? В яких умовах пропонують провести обсервацію? За що саме вимагають заплатити 380 євро? І чому частину громадян від нинішнього ранку фактично силоміць утримують на території одного з санаторіїв на Київщині? Про все це розкаже Даніїл Снісар.

Нові правила набули чинності сьогодні. Постанова уряду про внесення змін у нормативи щодо протидії поширенню коронавірусу з'явилася на сайті Кабміну опівдні. Тепер усі, хто повернувся, та їхні контактні особи зобов'язані провести в обсервації два тижні.

Віктор Ляшко, заступника Міністра охорони здоров'я України:

Чітко зобов'язує тих, хто буде приїзджати зараз на територію України - проходити обсервацію. В місцях, визначених обласними державними адміністраціями, на 14 днів.

Так учора, проривали кордони медиків евакуйовані з В'єтнаму. Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів на Київщині за ціною 200 євро з людини. Спершу громадяни нібито погодилися, але після прильоту передумали.

Віталій Кличко, мер Києва:

Ви відмовляєтесь від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору. Ви смієтесь і не вірете. І чомусь, думаєте, що пронесе.

- Закон еще в силу не вступил! - Это не законно!

А це вже ранкові кадри із салону літака, яким українці повернулися з Балі. Власним коштом. Вже після приземлення їх почали примушувати підписати особисті згоди на обсервацію, та, чомусь, про неспілкування зі ЗМІ, - інакше із літака вони не вийдуть.

Тарас Гончаренко, пасажир рейсу:

Рекомендуют нам направиться на обсервацию в две какие-то гостиницы, за свои деньги. Оплата 380 евро за две недели. Примерно, такой формат. И одна какая-то бесплатная гостиница. Просьба, обратить внимание на это сообщение. Мы готовы пройти медицинские обследования, медицинские тесты - за свои деньги.

На такі умови погодилися лише 80 пасажирів. Більшість обрали варіант обсервації державним коштом, у готелі "Козацькому". Той розташований у центрі столиці на Майдані Незалежності і перебуває на балансі Міністерства оборони.

Світлана Павловська, прессекретар Міністра оборони України:

Деякі з поселених не погодилися з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них було складено адміністративні протоколи.

И вот так вот 14 дней, мы будем втроем в такой маленькой комнатушке.

8 квадратних метрів на трьох та іржава вода з крану. Тож, деякі родини обрали варіант платної обсервації. Їх повезли до пансіонату у Пущі Водиці. Там з'ясувалося - у кімнатах за 380 євро, без харчування немає опалення.

Когда мы вылетали не было никакой официальной информации по поводу обсервации. Мы понимаем сегодняшнюю угрозу коронавируса и каждый из нас готов к домашней изоляции. Мы уже сутки не спали. Нас до сих пор не поселили, не обьявили наши возможные условия.

Десятки людей, без теплих речей увесь день провели на вулиці. На домашню самоізоляцію, яку їм запропонували, їх зрештою, не пустили. Обурені громадяни вважають - навіть при бажанні дотримуватися правил, - це майже неможливо. Адже жодних людських умов в країні для цього не створили.