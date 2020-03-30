Пандемія піде на спад до початку жовтня цього року. Таке припущення висловили китайські лікарі, експерти з вірусології та епідеміології, які провели онлайн-форум. Вказані часові рамки - гіпотетичні, оскільки досі незрозуміло, як вірус поведеться влітку, в умовах підвищеної температури, до якої він уразливий.

Медики радять зосередитися на своєчасній ізоляції та лікуванні 80 відсотків заражених, у яких легка форма, щоб уберегти національні медичні системи від перенапруження.