Китайська провінція Хубей повертається до звичного життя [ Редактировать ]
Китайська провінція Хубей повертається до звичного життя. У регіоні, який першим прийняв удар пандемії, відновили авіасполучення з іншими провінціями. Йдеться як про вантажні, так і пасажирські рейси. Виняток досі становить місто Ухань, місцевий аеропорт Тяньхе - усе ще "під замком".
На всіх летовищах дотримуються посилених заходів контролю - пасажирам вимірюють температуру. Ще минулого тижня у Хубеї скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханя.
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