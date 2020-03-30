Китайська провінція Хубей повертається до звичного життя. У регіоні, який першим прийняв удар пандемії, відновили авіасполучення з іншими провінціями. Йдеться як про вантажні, так і пасажирські рейси. Виняток досі становить місто Ухань, місцевий аеропорт Тяньхе - усе ще "під замком".

На всіх летовищах дотримуються посилених заходів контролю - пасажирам вимірюють температуру. Ще минулого тижня у Хубеї скасували обмеження на виїзд у всіх районах, крім Уханя.