Ну а на третьому позачерговому засіданні Зе-більшість все ж змогла мобілізуватися. Чи то через візит президента, чи то через більшу згуртованість, але депутати підтримали те, що перед цим провалили.

Моя колега Ксенія Барвіненко, стежила за роботою під куполом, і розкаже нам всі деталі.

Під кінець дня на третє позачергове засідання депутати залишили найскандальніші законопроекти. Про ринок землі та законопроект про повернення банків. Ухвалення цих документів вимагає Міжнародний валютний фонд в обмін на такий необхідний Україні черговий транш. Стимулювати депутатів до голосування прибув президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Саме в руках ваших, від вашого голосування залежить чи буде ця, дуже важлива фінансова підтримка нашої економіки, чи цього не станеться. Від кожного з вас це дійсно залежить. І я вам хочу сказати, я зараз зніму маску, щоб ви бачили моє обличчя. У мене теж багато запитань до цієї ситуації. У кожного з нас дуже багато запитань. Я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі. Просто важливі для українського народу.

За законопроект, про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам проголосували швидко. 267 нардепів підтримали документ.

Ярослав Железняк, народний депутат, фракція "Голос":

Ми будемо підтримувати цей законопрооект. І закликаємо колег зробити те саме. Ми не можемо допустити дефолту.

Петро Порошенко, народний депутат, фракція "Європейська Солідарність":

На карту поставлений дефолт України. Як ми до цього прийшли - це питання третє. Але дефолт - це є інфляція, але й дефолт - це є знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, високий ризик безробіття, дестабілізація банківської системи.

А зараз рада взялась за розгляд правок до земельного законопроекту. Вже встигли пройти майже 200 поправок. Найбільше зауважень подали від опозиції. Там вимагають відтермінувати розгляд законопроекту.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":

Ви замість того, щоб реально підтримати сектор економіки сьогодні, підтримати самозайманість, підтримати малий та середній бізнес, підтритмати наших національних виробників, ви замість цього розпродаєте Україну. Ми вимагаємо щоб уряд зараз терміново зараз в парламенті представив антикризову програму. Ми вимагаємо, щоб були програми захисту людей, зробити все, щоб підтримати цих людей.

Працювати депутати будуть до вичерпання порядку денного, такі правила позачергового засідання. Тож є вірогідність, що за кілька годин нардепи таки вийдуть на фінальне голосування у питанні землі.