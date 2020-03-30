Тричі за день. Сьогодні народні обранці побили всі свої рекорди щодо швидкості ухвалення законів. І встигли одразу кілька разів зібратися під куполом на позачергові засідання. Все через коронавірус та пов'язані з ним медичні та економічні виклики.

Отже за що голосували на денному засіданні, та як провалили важливі призначення та зміни до бюджету - про це Богдан Вербицький.

В масках, окулярах та рукавичках, але у повному складі народні обранці спочатку збираються на погоджувальній раді. Ухвалити сьогодні належить низку законопроектів, та головне - перерозподілити бюджет. В опозиції тут же нарікають - уряд не з того починає.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа- за життя":

Головний напрямок роботи уряду - це реструктуризація державного боргу. Тому що немає жодної логіки в тому, що у нас сьогодні МВФ примушує прийняти два законопроекти і обіцяють 4 млрд, а не 8, при тому, що згідно зовнішніх запозичень нам до кінця згідно прийдеться віддавати 8. Тобто дають 4, а віддавати 8, логіки немає. Якщо хтось думає, що без реструктуризації ми пройдемо весь цей період, то це шлях в нікуди.

Та у монобільшості опонують - поки уряд пропрацював із наявними цифрами, урязав те, що зміг, і просить залу змінити кошторис країни.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Один з принципів, за яким формувався бюджет - це те, що має бути справедливий перерозподіл в бік економії до всіх сфер, і там є те, що стосується і зарплат чиновників, і правоохоронної і судової системи, регіонального розвитку, на жаль, ми змушені на це піти, і культура , і наука і освіта - все це пропорційно, рівними відсотками, змінається з кожної галузі. Дві галузі, які під це не підпадають, - це звичайно наша оборона і медицина, це єдина стаття, на яку збільшуються видатки.

З цим законопроектом, а також з низкою антикризових Зе-депутати зібрались на позачерговому засіданні. Під куполом.

Будь ласка, одягніть маски. Ні - ні, а да. Апарат роздавав всім.

Сперечань щодо можливого місця проведення засідання було багато, подейкували, що зберуться навіть у дворі парламенту. Та зрештою вирішили у звичному місці, проте закони ухвалювати без обговорень.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Прийняття рішень на цьому позачерговому засіданні буде відбуватися без обговорень.

І понеслась. Один за одним депутати ухвалювали закони, серед них і так званий антикризовий, тут всі фракції єдині 312 голосів за. Документ зокрема забороняє проводити податкові перевірки до 30 червня. Орендарі на період карантину звільняються від спрати оренди, для медицини закон забезпечує безперебійну поставку необхідних препаратів. Для тих громадян, які втратили роботу - карантин буде підставою для виплати допомоги по безробіттю. І якщо цей законопроект нардепи підтримали гуртом, то с перерозподілом бюджету виникли проблеми.

Денис Шмигаль, премєр-міністр України:

Ми фактично створили фонд боротьби з коронавірусом в обсязі понад 97 млрд грн, який буде спрямований на боротьбу з коронавірусом, допомогу медикам, закупівлю ліків, обладнання, засобів індивідуального захисту. Ми однозначно будем підтримувати місцеве самоврядування, залишили акцизи, залишили ще цілий ряд інструментів для місцевого самоврядування, відклавши деякі капітальні видатки, які ми повернем після того, як поборемо коронавірус.

Урядові зміни підтримали лише 223 нардепи, монобільшості не вистачило сил. А опозиція наполягає - хочуть брати участь у вирішенні як, що і де краще кроїти.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа-за життя":

Они что нам хотят сказать, что Кобалев в период кризиса будете тоже миллион гривен получать, в то время, когда бабушки будут пенсию по 1800? Так нет. Это кризис сегодня равенства, все равны перед инфекцией, поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на том, чтобы бюджет был принят открыто, мы готовы принимать активное участие, но мы требуем, чтобы были учтены главные положения, в первую очередь - защитить людей, защитить медицину, поддержать экономику и поддержать пенсионеров группы риска.

Та куди більш промовистими були наступні питання порядку денного. Кадрові. Вони полетіли один за одним.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Проект постанови про звільнення Уманскього Ігоря Івановича з посади міністра фінансів України. За - 249. Рішення прийнято.

Тут голоси знайшлись. Як і на наступну відставку.

Проект постанови про звільнення Ємця Іллі Миколійовича з посади міністра охорони здоровя України.За - 271. Рішення прийнято.

І мінстра охорони здоровя звільнили. А от нових очільників не призначили. Ані Сергія Марченка у Мінфін, ані Максима Степанова у міністерство охорони здоровя. І це в період пандемії та фінансової кризи.

Кіра Рудин, народний депутат, "Голос":

Пан Марченко, ми готові були його підтримати, і проголосували. Але, на жаль, у влади і на нього не знайшлося голосів. Що показує, знову ж , відсутність обєднання всередині влади і відсутність можливості рухатись далі у конструктивному напрямку.

Тетяна Плачкова, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Фактично, сьогодні відбувся розпад монобільшості, тому що звільнивши двох міністрів - на жаль, верховна рада не призначила двох міністрів дуже відповідальних міністерств. Це непрофесійні рішення, які не були узгоджені з усіма представниками фракцій.

Та монобільшість, схоже вирішила спробувати виправити помилки. Спочатку зібрались на друге позачергове засідання, там забезпечили безперебійне харчування військовослужбовців. А після того вирішили зібратись на третє за день позачергове засідання, і вже за участю президента.