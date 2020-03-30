Кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 700 тисяч [ Редактировать ]
Тим часом кількість інфікованих у світі перевищила сімсот тисяч. Загиблих - 35 тисяч, подолали недугу - 150 тисяч людей.
Де зараз найбільші осередки пандемії - про це у матеріалі.
Трійка лідерів за кількістю інфікованих - Іспанія, Італія і США. У Китаї заражених меншає. У колишньому епіцентрі пандемії - Ухані - шостий день немає нових випадків захворювання. Найбільший осередок нині у Сполучених Штатах. Близько ста сорока тисяч хворих, і цей показник зростає вдвічі швидше, ніж будь-де у світі.
Загиблих від коронавірусу у США вже понад дві з половиною тисячі. Цими вихідними померло навіть 9-місячне немовля, у якого раніше діагностували Covid-19. Хоча група ризику літні люди, небезпека є для всіх без винятку. У Китаї від цього захворювання кількома тижнями раніше теж загинула 10-ти-місячна дитина.
Майже половина усіх заражених в Америці припадає на штат Нью-Йорк. За словами місцевої влади, у регіоні бракує апаратів вентиляції легень, лікарні переповнені. Тимчасовий шпиталь розгортають навіть у Центральному парку. Тоді як загалом у країні карантин не оголошували, обмеження запроваджують в кожному штаті окремо. У Нью-Йорку вони чи не найсуворіші. Зачинені всі не надто важливі установи й підприємства, заборонені будь-які зібрання на вулицях. Із цього тижня порушників ще й штрафуватимуть - від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот доларів. Працівникам метро дозволили виганяти пасажирів з вагонів, щоб люди були на безпечній відстані в 2 метри одне від одного. А по всій країні уряд почав відстежувати через смартфони пересування людей. У такий спосіб намагаються передбачити поширення коронавірусу.
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