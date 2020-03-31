У світі діагностували понад 700 тисяч випадків коронавірусної інфекції, більш як 165 тисяч осіб одужали. Зростає кількість хворих у США, натепер країна на першому місці за числом інфікованих.

В Італії кількість нових випадків COVID-19 різко зменшилася, водночас карантин продовжили до 12 квітня. Аналогічну тенденцію помітили і в Іспанії. У Китаї за минулу добу не зафіксували жодного випадку смертей від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19.