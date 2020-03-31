Первая жертва коронавируса в Беларуси: умер заслуженный артист [ Редактировать ]
В Витебске от коронавируса умер заслуженный артист Беларуси, актер Коласовского театра Виктор Дашкевич. Это первая смерть от вируса COVID-19 в стране, сообщает TUT.BY.
Ранее у 75-летнего актера диагностировали коронавирусную инфекцию. Смерть наступила ночью во вторник, 31 марта. По словам вдовы актера Светланы Дашкевич, недавно ей с мужем поставили диагноз "пневмония" и отправили в тубдиспансер. Однако из-за того, что больница была переполнена, им просто выписали антибиотики и отпустили домой.
Когда через некоторое время у актера повысилась температура, Дашкевичей госпитализировали, но первые тесты на коронавирус оказались отрицательными. Позже диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился, а состояние артиста редко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.
Стоит отметить, что Дашкевич в последнее время не выезжал за границу, следовательно, заразился коронавирусом в Беларуси.
30 марта Минздрав Беларуси сообщил ,что на территории страны зафиксировано 152 случая коронавируса, 47 человек уже выздоровели .
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявлял, что коронавирус является обычным "психозом", заявил, что страна находится на пике распространения инфекции.
"Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - сказал Лекашенко, передает "Белта".
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