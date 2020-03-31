Зеленский рассказал о "Всеукраинской школе онлайн" [ Редактировать ]
Во вторник, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Он рассказал о проекте "Всеукраинская школа онлайн", который стартует уже в понедельник, 6 апреля.
"40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.
Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:
• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину
• 6-й класс - ZOOM и NewsOne
• 7-й класс - ZIK
• 8-й класс - Индиго и УНИАН
• 9-й класс - Совет и UA: Культура
• 10-й класс - UA: Первый
• 11-й класс - М1
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательного контента всей семьей!", - подчеркнул глава государства.
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