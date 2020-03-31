Во вторник, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Он рассказал о проекте "Всеукраинская школа онлайн", который стартует уже в понедельник, 6 апреля.

"40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne

• 7-й класс - ZIK

• 8-й класс - Индиго и УНИАН

• 9-й класс - Совет и UA: Культура

• 10-й класс - UA: Первый

• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательного контента всей семьей!", - подчеркнул глава государства.

Ранее в МОН рассказали о летних каникулах в 2020 году.