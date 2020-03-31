В интервью телеканалу "Футбол" глава УАФ/ФФУ Андрей Павелко подтвердил, что ведомая им организация действительно не остается в стороне и как может, помогает стране бороться с коронавирусом. Только вот при ближайшем рассмотрении это оказалось никакой не помощью, а ее примитивной имитацией.

"У нас есть 26 региональных ассоциаций, и все они сейчас передали свой автотранспорт в распоряжение штабов, созданных в областях для борьбы с распространением коронавируса" (Terrikon.com, 24.03), - заявил футбольный чиновник с экрана на всю страну.

Очевидно, речь идет об автомобилях Ford Kuga, которые национальная ассоциация ранее с помпой передала в регионы, и которые теперь перепоручает вновь созданным штабам. На первый взгляд все выглядит очень трогательно, однако - лишь на первый взгляд. Стоит копнуть глубже, чтобы убедиться: Павелко в очередной раз захотелось дешевой славы. А очередное "доброе деяние" этого очковтирателя - под стать предыдущим. С запашком.

Нюансы дела федерационных авто прекрасно разложил по полочкам главред журнала "Футбол" Артем Франков в своем телеграм-канале:

"Эти авто не на балансе ФФ (федерации футбола, - В.Ж.), они находятся в аренде (или даже лизинге, пусть разбирающиеся меня поправят), за которые ежемесячно автоматически вычитается определенная сумма. Она берется из тех денег, которые центральная ФФУ якобы безвозмездно перечисляет в помощь регионам.

Ну вот передали машину (соответствующая вказивка и вправду была спущена из Киева). А как быть с условиями - бензин, обслуживание, запчасти, водитель (который вряд ли будет работать бесплатно, а у региональных ФФ денег оплачивать "удаленных работников", извините, нет)? По какой бумаге потом возвращать и кто ответит за возможные повреждения, на кого спишут амортизацию и пр.? Есть такое странное, но очень многим знакомое понятие - материальная ответственность...

На самом деле это и есть главное - тот самый Дьявол или Бог, который кроется в деталях. Павелко со своим неуемным и неумным желанием любой ценой попиариться - а хоть бы и на костях! - даже близко не интересуется практической стороной вопроса.

Короче, по всем признакам мы имеем дело с очередной схемой павелкинской камарильи, которая засветилась почти нечаянно - с подачи самого Андрея Васильевича и известной телепередачи. Региональные ФФ привыкли молчать по любому поводу - подобно партизанам на допросе, ибо зондерфюрер Костюченко не дремлет!

Какие там штабы по борьбе с коронавирусом, какой транспорт для них - брехня все это..." (Footclub.com.ua, 26.03).

Правоту Франкова уже подтвердил сигнал из Херсона, где местные футбольные управленцы отказались предоставлять федерационный Ford региональному антивирусному штабу. Об этом сообщает ресурс "Новый день", процитировавший исполнительного директора Херсонской областной федерации футбола Алексея Краучера:

"Наш Ford с водителем готов выполнять поручения, предоставленные штабом, но передавать ее мы не будем. Механизм такой передачи не согласован, и если транспорт выйдет из строя, отвечать за это будет наша организация. Тем более что у нас также есть планы на машину. Сейчас обзваниваем больницы и ветеранов футбола - может, кому-то надо купить лекарства, а кому-то продуктов на дом привезти" (Newday.kherson.ua, 26.03).

"Как видим, на словах у президента УАФ Андрея Павелко все хорошо получается, в ногу со временем. На деле же ситуация совсем другая. Все, как в той поговорке: главное - "прокукарекать", а там хоть не рассветай. Только "кукарекать" следует как можно громче, чтобы вся Украина услышала..." (Newday.kherson.ua, 26.03), - констатирует автор материала Сергей Яновский. Он, к слову, пообщался и с руководителем областного штаба в Херсоне Вадимом Чабаном, который утверждает: никаких разговоров о транспорте с представителем региональной ассоциации футбола не было…

На этом фоне нелепой выглядит и благодарность Павелко, высказанная "областным ассоциациям футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается" (Uaf.ua, 28.03).

Нелепой, потому что к созданию оперативных штабов этот жулик из Дома футбола тоже не имеет никакого отношения! Снова наблюдаем банальную имитацию активности. Снова попытка примазаться к чужой добродетели.

Как известно, вышеназванные штабы были созданы украинскими бизнесменами. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса почти две недели назад. Павелко на эту встречу никто звать, понятно, не собирался.

Похоже, стремление присваивать себе чужие заслуги и пиариться на чужих достижениях у этого человека - в крови. Даже когда речь заходит о национальной сборной, он не может изменить своим воровским привычкам.

В уже упомянутом интервью ТРК "Футбол" Павелко браво заявил:

"Мы гордимся нашей сборной. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии" (Unn.com.ua, 22.03).

Этот спич наглядно продемонстрировал не только жадность, но и недалекость первого лица украинского футбола. Тот же Артем Франков легко это доказал:

"Еще в феврале 2018 года УЕФА огласил, что выплатит каждой сборной, пробившейся на Евро-2020, бонус в ‎€9,25 млн! Призовой фонд турнира, как известно, формируется УЕФА в основном с продажи телевизионных и маркетинговых прав, к которым ни Павелко, ни УАФ/ФФУ, понятное дело, не имеют никакого отношения.

Так что в этом случае более уместно считать не то, сколько Павелко с барского плеча якобы выдал сине-желтым (из призовых УЕФА), а сколько прикарманил (уж мы-то знаем, как "прозрачно" распоряжаются финансами в Доме футбола).

Простите за такое сравнение (в отношении сборной), но в этой ситуации Павелко смахивает на альфонса, с пафосом преподносящего дорогой подарок своей мадам, у которой находится на содержании..." (Gordonua.com, 25.03).

Автор совершенно справедливо замечает, что УАФ/ФФУ в последние годы окончательно перешла на иждивенческий режим и занимается лишь тем, что перераспределяет средства УЕФА и ФИФА, совершенно не зарабатывая самостоятельно и не создавая абсолютно никакой добавочной стоимости украинскому футболу как продукту.

Осенью прошлого года журналист Константин Андриюк обнародовал проверенные данные о зарплатах высших чинов УАФ/ФФУ. Согласно опубликованной ведомости, генсек Юрий Записоцкий - получает в месяц 350 тысяч гривен, первые вице-президенты Вадим Костюченко и Олег Протасов - по 474 и 250 тысяч соответственно. В документе отсутствовали цифры по самому "предводителю", но даже без его капитала месячный доход вышеупомянутого трио переваливает через миллион гривен. Отказавшись от зарплаты за один месяц, данные граждане вполне бы смогли приобрести аппарат искусственной вентиляции легких или 3 тысячи быстрых тестов на коронавирус.

Но, видимо, жестов подобной широты от нынешних управленцев федерации нам не дождаться. Они живут в другой системе координат, несовместимой с общепринятыми морально-этическими нормами поведения. Они даже в своем, футбольном Доме не в состоянии позаботиться о благополучии его обитателей. И чтобы понять, сколь жалкой выглядят потуги конторы Павелко напялить на себя имидж главного футбольного штаба страны, достаточно ознакомиться с сообщением, пришедшим на днях из Варшавы.

Ресурс Sport.pl сообщает, что Польский футбольный союз (PZPN) одобрил пакет помощи для футбольных клубов на сумму более 35 млн евро.

Польские футбольные клубы попали в затруднительное финансовое положение из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. PZPN предоставит польском футболу более 35 млн евро. Детали этой помощи, которая называется "Пакет Бонек", были согласованы во время видеоконференции с правлением Ассоциации в пятницу. Конечно, наиболее важной является финансовая помощь, которую PZPN разбил на несколько пунктов и этапов. В сезоне-2019/2020 гг. будет поддерживаться проект ProJuniorSystem, основанный на продвижении несовершеннолетних и молодых игроков. PZPN будет платить клубам по этому проекту в полном объеме, несмотря на то, что они не играют весь сезон (Espreso.tv, 27.03).

ФФУ/УАФ никак не отреагировала на благородную инициативу своих польских соседей. Просто не заметила ее и все. Очевидно, потому, что не удастся Павелко попиариться одними только обещаниями. Он ведь даже деньги УЕФА тратит не на развитие футбола, а на чай, кофе и морепродукты. Другое дело - нахально требовать от клубов средства на покупку системы VAR. Тут он - известный специалист пошастать по чужим карманам.

В своем недавнем ТВ-выступлении Владимир Зеленский назвал деструктивные действия некоторых политиков мародерством:

Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству (Pravda.com.ua, 23.03).

Достаточно меткое сравнение, которое в полной мере применимо также к одиозному казнокраду и коррупционеру, который, пользуясь служебным положением в 2017-2018 годах, "нагрузил" госбюджет затратами на изготовление футбольных полей с искусственным покрытием на сумму 1,25 млрд. грн. Это при том, что данный проект ФФУ/УАФ можно было реализовать за деньги ФИФА-УЕФА, без копейки государственных ассигнований.

Десять дней назад, 20 марта, Государственная фискальная служба провела обыск в Доме футбола в связи с расследованием по факту осуществления ФФУ/УАФ фиктивных операций с физлицами-предпринимателями на сумму более 80 млн грн.

В этот же день директору дочернего предприятия ФФУ/УАФ ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко было направлено уведомление о подозрении в присвоении 9,4 млн грн бюджетных средств путем завышения на 34% стоимости искусственного покрытия при строительстве в Киеве 66 мини-футбольных площадок.

А уже в среду, 25-го числа, на официальном сайте Национальной полиции Украины появилось сообщение о раскрытии схемы финансовых махинаций касательно строительства футбольных полей.

"Следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием".

В частности, полицейские установили, что стоимость искусственного покрытия для футбольных полей была умышленно завышена на 30 процентов. Кроме того, правом на поставку искусственного покрытия для 66 столичных футбольных полей обладало только одно предприятие.

В результате преступных действий государственному бюджету и бюджету г. Киева нанесен ущерб на сумму свыше 9,4 миллиона гривен.

По факту завладения бюджетными средствами сообщено о подозрении руководителю предприятия - производителя искусственного покрытия для футбольных полей. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Также полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению всех соучастников преступной схемы" (Npu.gov.ua, 25.03).

Из текста сообщения следует, что Андрей Бондаренко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и частью 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этих статей, ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, 25 марта суд применил меру пресечения в отношении Андрея Бондаренко, что также подтверждает обоснованность предъявленного ему подозрения.

Следует отметить, что установленное следствием хищение 9,4 млн грн - это результат завышения стоимости покрытия только на 66 объектах в Киеве.

При этом "ФФУ Продакшн" и другие коммерческие структуры, связанные с ФФУ/УАФ, поставляли искусственное покрытие для большинства из 760 полей, строившихся в Украине за счет инициированной опять же ФФУ/УАФ бюджетной программы.

Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству злоупотреблениями руководства ФФУ/УАФ, которую правоохранителям еще предстоит установить, будет на порядок выше.

Что ж, о таких случаях говорят: "Совсем горячо". Ждем продолжения. Карантин, возможно, и замедлит работу временной следственной комиссии ВР. Но уже точно не остановит.

Виктор Журавлев