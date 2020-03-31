Підприємці Павлограда вийшли на мітинг під час карантину [ Редактировать ]
Підприємці Павлограда, попри оголошений карантин, вийшли на мітинг. Близько двадцяти протестувальників вимагали дозволити торгувати на базарі. Мовляв, після оголошення карантину по всій країні, вони зачинили свої торговельні точки.
2 тижні сидять вдома, і годувати родини уже нічим. Люди запевняють: покупцям на ринку так само безпечно, як і в супермаркетах.
Яка боротьба з вірусом. Самое главное чтобы он не передавался от человека к человеку. Якщо ми дома будемо сидіть, не буде передачі. Пускай зараженные сидят дома, а здоровые работают. Еще неделя и мне ребенка нечем будет кормить.
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