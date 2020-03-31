Підприємці Павлограда, попри оголошений карантин, вийшли на мітинг. Близько двадцяти протестувальників вимагали дозволити торгувати на базарі. Мовляв, після оголошення карантину по всій країні, вони зачинили свої торговельні точки.

2 тижні сидять вдома, і годувати родини уже нічим. Люди запевняють: покупцям на ринку так само безпечно, як і в супермаркетах.