"Київгаз" працює у посиленому режимі попри суворий карантин [ Редактировать ]
Поки жителі столиці дотримуються карантину, "Київгаз" переформатовує свою роботу. Компанія, яка забезпечує доставку газу в домівки майже мільйона киян, працює у посиленому режимі. Однак, тепер здебільшого, у форматі "онлайн". Про які сервіси іде мова та як це позначиться на користувачах - розкаже Юлія Жешко.
Попри суворий карантин "Київгаз" працює у посиленому режимі. За словами диспечерів, заявки надходять щодня.
Слухаю. Добрий день. В під'їзді запах, так? По всьому під'їзді чи на якомусь із поверхів? Який район міста? Під'їзд по нумерації, поверх 1, так?
Головний інженер управління запевняє - цілодобово в столиці чергують 7 бригад служби 104.
Максим Меренков, головний інженер управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз":
Эта система, яка показывает расположение авто сейчас. Где они сейчас находятся. На самом деле у нас 7 выездных автомобилей и 7 тех, кто выезжает на квартирные заявки. Во время карантина, то есть, за 2 недели, мы приняли 300 заявок. Это, в среднем 20 вызовов в сутки.
На один із таких викликів разом з бригадою газової служби виїхала і наша знімальна група.
Будь ласка, до приїзду бригади відкрийте вікна на поверхах. Дочекайтесь приїзду аварійної бригади знаходячись біля входу в під'їзд. Направляю до вас бригаду.
Перед виїздом, спеціалістів перевірили медики. А всіх майстрів, які працюють на зміні, забезпечили захисними масками, распіраторами, окулярами, рукавицями та антисептичними засобами.
Майстри виїхали до багатоквартирного будинку в Голосівському районі столиці. Один із мешканців відчув запах газу. Тож, спеціальними приладами, майстри перевірила всі помешкання. Джерело запаху усе-таки знайшли, а проблему ліквідували. За словами самих спеціалістів? подібні заявки надходять найчастіше. У "Київгазі" наголошують - навіть попри обмеження на час карантину, служба приймає заявки, а виклик 104 працює цілодобово. Однак, починаючи з 16 березня з'явились деякі обмеження.
Олена Мічуріна, прессекретар АТ "Київгаз":
Узвязку з карантином, цертр обслуговування закрито. Тому, краще користуватися дистанційними способами передачі показників. І платити за доставку газу онлайн чрез веб-системи.
Київгаз закликає киян дотримуватися карантинного режиму і користуватися онлайн-сервісами для передачі показань лічильника і оплати за доставку газу: за допомогою особистого кабінету на сайті Київгаз.юа або через канал "Київгазбот" у месенджері Telegram. У період карантину, в компанії уже опрацювали 21 тисячу дзвінків, 470 електронних звернень.
по теме
В Україні дозволили відкрити продуктові базари
Відповідні умови для цього прописали в Міністерстві охорони здоров'я і оприлюднили на сайті МОЗ. Зокрема, на 20 кв. метрах повинен бути лише один відвідувач
Во Львове у двух водителей маршрутки обнаружили коронавирус
Инфицированных изолировали
НБУ намагається стримати надмірний попит на валюту
Кабінет міністрів погіршив макроекономічний прогноз на цей рік. Позитивні настрої, за розрахунками уряду, зберігаються на друге півріччя
Нацкорпус під стінами парламенту вимагав ветувати закон про ринок землі
Поки народні депутати збиралися у сесійній залі парламенту, під його стінами відбувався мітинг. Щоправда, активісти сьогодні були у власних автівках
Велика Британія готується до шести місяців карантину
Таке застереження міністерства охорони здоров'я країни. Там облаштовують нові лікарні та додатково мобілізували 20 тисяч медиків