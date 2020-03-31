Поки жителі столиці дотримуються карантину, "Київгаз" переформатовує свою роботу. Компанія, яка забезпечує доставку газу в домівки майже мільйона киян, працює у посиленому режимі. Однак, тепер здебільшого, у форматі "онлайн". Про які сервіси іде мова та як це позначиться на користувачах - розкаже Юлія Жешко.

Попри суворий карантин "Київгаз" працює у посиленому режимі. За словами диспечерів, заявки надходять щодня.

Слухаю. Добрий день. В під'їзді запах, так? По всьому під'їзді чи на якомусь із поверхів? Який район міста? Під'їзд по нумерації, поверх 1, так?

Головний інженер управління запевняє - цілодобово в столиці чергують 7 бригад служби 104.

Максим Меренков, головний інженер управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз":

Эта система, яка показывает расположение авто сейчас. Где они сейчас находятся. На самом деле у нас 7 выездных автомобилей и 7 тех, кто выезжает на квартирные заявки. Во время карантина, то есть, за 2 недели, мы приняли 300 заявок. Это, в среднем 20 вызовов в сутки.

На один із таких викликів разом з бригадою газової служби виїхала і наша знімальна група.

Будь ласка, до приїзду бригади відкрийте вікна на поверхах. Дочекайтесь приїзду аварійної бригади знаходячись біля входу в під'їзд. Направляю до вас бригаду.

Перед виїздом, спеціалістів перевірили медики. А всіх майстрів, які працюють на зміні, забезпечили захисними масками, распіраторами, окулярами, рукавицями та антисептичними засобами.

Майстри виїхали до багатоквартирного будинку в Голосівському районі столиці. Один із мешканців відчув запах газу. Тож, спеціальними приладами, майстри перевірила всі помешкання. Джерело запаху усе-таки знайшли, а проблему ліквідували. За словами самих спеціалістів? подібні заявки надходять найчастіше. У "Київгазі" наголошують - навіть попри обмеження на час карантину, служба приймає заявки, а виклик 104 працює цілодобово. Однак, починаючи з 16 березня з'явились деякі обмеження.

Олена Мічуріна, прессекретар АТ "Київгаз":

Узвязку з карантином, цертр обслуговування закрито. Тому, краще користуватися дистанційними способами передачі показників. І платити за доставку газу онлайн чрез веб-системи.

Київгаз закликає киян дотримуватися карантинного режиму і користуватися онлайн-сервісами для передачі показань лічильника і оплати за доставку газу: за допомогою особистого кабінету на сайті Київгаз.юа або через канал "Київгазбот" у месенджері Telegram. У період карантину, в компанії уже опрацювали 21 тисячу дзвінків, 470 електронних звернень.