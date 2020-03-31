Власти Тернополя запретили собираться на улице в компании больше двоих человек. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)", - говорится в сообщении.

Также в Тернополе запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителям или опекунам.

Кроме того, в областном центре утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.

"Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до десяти человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты - маски, перчатки)", - сообщают в штабе.