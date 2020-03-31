В Тернополе запретили собираться в компании больше двоих человек [ Редактировать ]
Власти Тернополя запретили собираться на улице в компании больше двоих человек. Об этом сообщает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
"Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)", - говорится в сообщении.
Также в Тернополе запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителям или опекунам.
Кроме того, в областном центре утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.
"Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до десяти человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты - маски, перчатки)", - сообщают в штабе.
по теме
В Тернополе ребенок с коронавирусом попал в реанимацию
Малыш находится в тяжелом состоянии
Китайський коронавірус: ситуація у світі
Більш як сто шістдесят тисяч осіб у світі одужали від коронавірусної інфекції. Загальна кількість підтверджених випадків зараження - майже вісімсот тисяч
В Україні дозволили відкрити продуктові базари
Відповідні умови для цього прописали в Міністерстві охорони здоров'я і оприлюднили на сайті МОЗ. Зокрема, на 20 кв. метрах повинен бути лише один відвідувач
Підприємці Павлограда вийшли на мітинг під час карантину
Близько двадцяти протестувальників вимагали дозволити торгувати на базарі. Мовляв, після оголошення карантину по всій країні, вони зачинили свої торговельні точки
В Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
МОЗ разрешило работу продуктовых рынков во время карантина при условии соблюдения ряда ограничений