В МЗС України засудили проведення так званих виборів в Азербайджані [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення так званих президентських і парламентських виборів, які відбулися 31 березня на території Нагірного Карабаху, Азербайджанська Республіка.
Результати цих псевдовиборів не мають жодних правових наслідків та суперечать нормам і принципам міжнародного права.
Україна в черговий раз висловлює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах та виступає за мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.
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