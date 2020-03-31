Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення так званих президентських і парламентських виборів, які відбулися 31 березня на території Нагірного Карабаху, Азербайджанська Республіка.

Результати цих псевдовиборів не мають жодних правових наслідків та суперечать нормам і принципам міжнародного права.

Україна в черговий раз висловлює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах та виступає за мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.