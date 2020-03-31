Оскаржити закон про ринок землі вже пообіцяли в опозиції. Переконані - ухвалювали його в неконституційний спосіб. Адже, на думку опозиції, вирішувати, чи варто продавати українську землю мав не парламент, а народ на Всеукраїнському референдумі.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Вчера де-факто коалиция из блока Поршенка, Вакарчука и "Слуги народа" произошло результативное голосование за земельный закон, мы против земельного закона, потому что сейчас в нынешней экономической ситуации мы считаем введение рынка преждевременным, важным условием мы считаем, чтоб такие решение принимались на всеукраинском референдуме украинским народом, это те требования, которые мы высказывали в течении всего марафона по принятию закона и мы последовательно не голосовали за этот закон, мы считаем что он был принят в неконституционный способ и мы оставляем за собой право и будем обращаться в конституционный суд для отмены этого закона, но снова таки потому что украина не готова к таким изменениям, сначала надо повысить уровень жизни, увеличить зп и пенсии, создать нормальные условия для бизнеса, чтоб бизнес мог позволить себе консолидацию земли, поскольку на сейчас таких средств у страны нет.

Мы считаем, что те земли, которые остались не распаеваными должны быть распаеваными между гражданами Украины, которые не получили паев и здесь должны быть учтены интересы в первую очередь тех, у кого низкие доходы - в первую очередь пенсионеров, городской и сельской интеллигенции - тех людей, которые не получили своей части национального богатства, чиновник по нашему мнению не должен распоряжаться и продавать украинскую землю из государственной собственности так как ему заблагорассудиться, но к сожалению нынешний закон этого не учитывает. Нынешний закон лоббистский и по сути дела гарантирует права крупных арендаторов - тех, кто сейчас саккумулировали сотни тысяч гектар украинской земли и лоббировали принятие этой земельной квазиреформы.