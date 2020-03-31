Через карантин українці стали менше купувати житло. Про це заявляють експерти ринку нерухомості. При цьому наголошують - багато компаній і досі пропонують угоди за вигідним курсом - 25 гривень за долар. Водночас девелопери закликали владу не припиняти будівництво, адже це може суттєво вдарити по економіці.

Олексій Коваль, експерт у сфері нерухомості, керівник проектів Рerfect Group: