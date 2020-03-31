Припинення будівництва нерухомості стане важким ударом для економіки вцілому - експерти [ Редактировать ]
Через карантин українці стали менше купувати житло. Про це заявляють експерти ринку нерухомості. При цьому наголошують - багато компаній і досі пропонують угоди за вигідним курсом - 25 гривень за долар. Водночас девелопери закликали владу не припиняти будівництво, адже це може суттєво вдарити по економіці.
Олексій Коваль, експерт у сфері нерухомості, керівник проектів Рerfect Group:
Дуже важливо, щоб зараз будівельні майданчики не закрили, осківльки ми бачимо, що будівництво йде від 50 -100 людей знаходяться на майданчиках , але вони не зосереджені на одному місці, вони розповсюджені по всій території будівельного майданчику, вони виконують свої роботи. Будівельні роботи виконуються, бетон лється, роботи виконуються. Якщо ми зараз це все зупинимо, звичайно і попит впаде і це буде дуже важким ударом для економіки вцілому.
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