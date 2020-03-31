Робота екстрених служб: як працє "Київгаз" в умовах карантину [ Редактировать ]
Попри карантин, тисячі українців і продовжують працювати. Хоча і пристосовуються до нових вимог. Про роботу екстренних служб - розкаже Юлія Жешко.
Попри суворий карантин "Київгаз" працює у посиленому режимі. За словами диспечерів, заявки надходять щодня.
Слухаю. Добрий день. В під'їзді запах, так? По всьому під'їзді чи на якомусь із поверхів? Який район міста? Під'їзд по нумерації, поверх 1, так?
Головний інженер управління запевняє - цілодобово в столиці чергують 7 бригад служби 104.
Максим Меренков, головний інженер управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз":
На самом деле у нас 7 выездных автомобилей и 7 тех, кто выезжает на квартирные заявки. Во время карантина, то есть, за 2 недели, мы приняли 300 заявок. Это, в среднем 20 вызовов в сутки. А на правому моніторі зображена програма диспечерська виклику 104. Ми находимся в диспечерской центрального пункта "Київгаз". Здесь работают диспетчера. И это их пограмма. В которой они видят на сегодняшний момент поступившие заявки.
На один із таких викликів разом з бригадою газової служби виїхала і наша знімальна група.
Будь ласка, до приїзду бригади відкрийте вікна на поверхах. Дочекайтесь приїзду аварійної бригади знаходячись біля входу в під'їзд. Направляю до вас бригаду.
Перед виїздом, спеціалістів перевірили медики. А всіх майстрів, які працюють на зміні, забезпечили захисними масками, распіраторами, окулярами, рукавицями та антисептичними засобами.
Майстри виїхали до багатоквартирного будинку в Голосівському районі столиці. Один із мешканців відчув запах газу. Тож, спеціальними приладами, майстри перевірила всі помешкання. Джерело запаху усе-таки знайшли, а проблему ліквідували. За словами самих спеціалістів? подібні заявки надходять найчастіше.
- Які заявки надходять найчастіше? - Запах газу в квартирах, парадних, на вулицях.
У "Київгазі" наголошують - навіть попри обмеження на час карантинну, служба приймає заявки, а виклик 104 працює цілодобово. Однак, починаючи з 16 березня, з'явились деякі обмеження. Зокрема, свою роботу призупинили центри обслуговування клієнтів. Вони не прийматимуть споживачів до кінця карантину. Натомість, отримати відповіді на запитання щодо газу кияни можуть за мобільними і стаціонарними номерами, вказаними на сайті. Зміни стосуються і способів оплати платіжок. В "Київгазі" рекомендують користуватися онлайн сервісами.
Олена Мічуріна, прессекретар АТ "Київгаз":
Узвязку з карантином, цертр обслуговування закрито. Тому, краще користуватися дистанційними способами передачі показників. І платити за доставку газу онлайн чрез веб-системи.
Світлана, жителька Києва:
Пенсіонерам ми порадимо - якщо вони не можуть оплатити онлайн, поросіть сусідів, онуків, дітей. Це дуже зручно. Вони у нас в групі ризику. Ми маємо за них турбуватися.
"Київгаз" закликає киян дотримуватися карантинного режиму і користуватися онлайн-сервісами для передачі показань лічильника і оплати за доставку газу: за допомогою особистого кабінету на сайті kyivgaz.ua або через канал "Київгазбот" у месенджері Telegram. У період карантину, в компанії уже опрацювали 21 тисячу дзвінків, 470 електронних звернень.
по теме
Поліція перевірятиме дотримання умов самоізоляції евакуйованими українцями
З обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва втекли кілька людей. Це частина туристів із Індонезії. На порушників чекає адміністративна відповідальність
Смертність від коронавірусу в Іспанії та Італії б'є антирекорди
За останню добу в цих країнах смерть від коронавірусу забрала життя більше восьми сотень людей. Карантин збираються продовжити, але подекуди з'являється соціальне невдоволення
В Україні зафіксували 109 нових випадків зараження короновірусом
109 нових випадків зараження короновірусом в Україні за минулу добу зафіксували у МОЗі. Кількість інфікованих збільшилася і становить 418 людей
Які заходи слід вжити владі для порятунку бізнесу в Україні під час карантину: думка експертів
Близько семисот тисяч українських підприємців через карантин змушені зупинити свою роботу. Про це звітують у Торгово-промисловій палаті
У столиці запроваджено режим надзвичайної ситуації
Таке рішення прийняли в Київській облдержадміністрації та на засіданні Уряду. Цей режим відрізняється від надзвичайного стану тим, що не обмежує прав та свобод людини