Попри карантин, тисячі українців і продовжують працювати. Хоча і пристосовуються до нових вимог. Про роботу екстренних служб - розкаже Юлія Жешко.

Попри суворий карантин "Київгаз" працює у посиленому режимі. За словами диспечерів, заявки надходять щодня.

Слухаю. Добрий день. В під'їзді запах, так? По всьому під'їзді чи на якомусь із поверхів? Який район міста? Під'їзд по нумерації, поверх 1, так?

Головний інженер управління запевняє - цілодобово в столиці чергують 7 бригад служби 104.

Максим Меренков, головний інженер управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз":

На самом деле у нас 7 выездных автомобилей и 7 тех, кто выезжает на квартирные заявки. Во время карантина, то есть, за 2 недели, мы приняли 300 заявок. Это, в среднем 20 вызовов в сутки. А на правому моніторі зображена програма диспечерська виклику 104. Ми находимся в диспечерской центрального пункта "Київгаз". Здесь работают диспетчера. И это их пограмма. В которой они видят на сегодняшний момент поступившие заявки.

На один із таких викликів разом з бригадою газової служби виїхала і наша знімальна група.

Будь ласка, до приїзду бригади відкрийте вікна на поверхах. Дочекайтесь приїзду аварійної бригади знаходячись біля входу в під'їзд. Направляю до вас бригаду.

Перед виїздом, спеціалістів перевірили медики. А всіх майстрів, які працюють на зміні, забезпечили захисними масками, распіраторами, окулярами, рукавицями та антисептичними засобами.

Майстри виїхали до багатоквартирного будинку в Голосівському районі столиці. Один із мешканців відчув запах газу. Тож, спеціальними приладами, майстри перевірила всі помешкання. Джерело запаху усе-таки знайшли, а проблему ліквідували. За словами самих спеціалістів? подібні заявки надходять найчастіше.

- Які заявки надходять найчастіше? - Запах газу в квартирах, парадних, на вулицях.

У "Київгазі" наголошують - навіть попри обмеження на час карантинну, служба приймає заявки, а виклик 104 працює цілодобово. Однак, починаючи з 16 березня, з'явились деякі обмеження. Зокрема, свою роботу призупинили центри обслуговування клієнтів. Вони не прийматимуть споживачів до кінця карантину. Натомість, отримати відповіді на запитання щодо газу кияни можуть за мобільними і стаціонарними номерами, вказаними на сайті. Зміни стосуються і способів оплати платіжок. В "Київгазі" рекомендують користуватися онлайн сервісами.

Олена Мічуріна, прессекретар АТ "Київгаз":

Узвязку з карантином, цертр обслуговування закрито. Тому, краще користуватися дистанційними способами передачі показників. І платити за доставку газу онлайн чрез веб-системи.

Світлана, жителька Києва:

Пенсіонерам ми порадимо - якщо вони не можуть оплатити онлайн, поросіть сусідів, онуків, дітей. Це дуже зручно. Вони у нас в групі ризику. Ми маємо за них турбуватися.

"Київгаз" закликає киян дотримуватися карантинного режиму і користуватися онлайн-сервісами для передачі показань лічильника і оплати за доставку газу: за допомогою особистого кабінету на сайті kyivgaz.ua або через канал "Київгазбот" у месенджері Telegram. У період карантину, в компанії уже опрацювали 21 тисячу дзвінків, 470 електронних звернень.