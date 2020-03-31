Во вторник, 31 марта, британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Актер умер в больнице Св. Петра в Чертси. Ему было 76 лет.

Жена актера в настоящий момент находится на карантине в Австралии и не смогла попрощаться с супругом. Телезрителям Эндрю Джек запомнился своим участием в нескольких частях "Звездных войн", а также в фильме "Кейт и Лео".

Напомним, что ранее коронавирусной инфекцией заразились актеры Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон и "девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный в мире зарегистрированы 182,6 тысяч случаев заражения COVID-19. 7,1 тысяч человек умерли, 79,4 тысячи - выздоровели.