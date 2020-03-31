Актер "Звездных войн" умер от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 31 марта, британский актер Эндрю Джек умер от коронавируса. Об этом сообщает издание Evening Standard.
Актер умер в больнице Св. Петра в Чертси. Ему было 76 лет.
Жена актера в настоящий момент находится на карантине в Австралии и не смогла попрощаться с супругом. Телезрителям Эндрю Джек запомнился своим участием в нескольких частях "Звездных войн", а также в фильме "Кейт и Лео".
Напомним, что ранее коронавирусной инфекцией заразились актеры Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон и "девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный в мире зарегистрированы 182,6 тысяч случаев заражения COVID-19. 7,1 тысяч человек умерли, 79,4 тысячи - выздоровели.
по теме
Во Франции за день от коронавируса скончались почти 500 человек
Во Франции за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 499 человек
В ДТП погиб украинский бизнесмен - СМИ
В Житомирской области в ДТП на трассе Киев-Чоп умер бизнесмен
Скончался почетный консул Украины в Хорватии
В то же время причина смерти не указана
Пережившая "испанку" миссис Черчиль за пару часов скончалась от коронавируса
От коронавируса Covid-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль
На Рівненщині жінка померла від коронавірусу
Перша смерть від коронавірусу на Рівненщині. Про це зранку повідомили в обладміністрації і цих даних ще немає в офіційних зведеннях МОЗу